Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 144

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. ФАС против закона единороссов о монополизации рекламного рынка.

15:01 К компании «Связной» подали иски на 14,26 млрд рублей. Причина — невыполненные обязательства из-за экономических проблем на фоне санкций, введенных после начала «спецоперации» в Украине. С начала 2022 года к сети подано уже 79 исков от кредиторов, поставщиков, арендодателей, логистических компаний, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник и базу арбитражных судов. Теперь ей грозит банкротство.

Около 6 млрд рублей со «Связного» требует Альфа-банк, еще 2,4 млрд рублей — Совкомбанк. Суть претензий они не раскрывают. Представитель Альфа-банка сообщил лишь, что обращению в суд предшествовали многомесячные переговоры с заемщиком. Однако менеджмент ГК «Связной» оказался не готов к выполнению своих обязательств и «последней, вынужденной мерой» стал иск, добавил собеседник издания.



14:15 Бастрыкин поручил проверить информацию следователя из управления СК по ХМАО о травле от руководства, сообщили в пресс-службе СК.

По информации «Ъ-Урал», следователь Евгений Шестаков рассказал, что почти три года назад управление возглавил выходец из Воронежской области Михаил Мокшин, а первым отделом стал руководить его земляк Мурат Цуроев. За это время из-за «целенаправленной травли» из отдела вынуждены были уволиться 15 следователей, а на их места, как следует из обращения, трудоустроили сотрудников из Воронежской области. Шестаков заявлял, что в отношении него назначаются незаконные служебные проверки, которые приводят к дисциплинарным взысканиям. Их следователь успешно оспаривает в суде.

«В рамках проверки поручено дать оценку как всем изложенным им доводам, так и действиям, связанным с распространением данных о служебной деятельности», — заявили в СК.



13:31 Россия заняла второе место в мире по числу скачиваний VPN-приложений для обхода блокировок в марте-июле 2022 года, сообщает РБК со ссылкой на статистику сервиса AppMagic, анализирующего рынок мобильных приложений. На первом месте оказалась Индия.

13:22 Минстрой предложил включить в тариф на тепло и воду расходы на создание и обслуживание «цифровой инфраструктуры», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.



По информации издания, речь идет о «масштабной цифровизации» строительной отрасли и ЖКХ стоимостью 393 млрд руб. до 2030 года — установке типовых систем управления снабжения ресурсами, в том числе интеллектуальных приборов учета, «умных» датчиков, систем контроля зданий и других.

В министерстве рассчитывают, что цифровые системы снизят аварийность инфраструктуры и повысят срок ее службы.

В то же время в документе говорится, что поправки могут повлиять на рост общего платежа за ЖКХ выше инфляции. Рост общего платежа ограничен предельным индексом, а, согласно документу, индекс в отдельном муниципальном образовании можно будет установить выше регионального уровня.

В Минстрое заявили, что предложенные изменения «не повлияют на величину тарифов на коммунальные услуги для россиян, так как индексы изменения платы граждан утверждает правительство в конце года, а повышение размера платы выше предельных индексов не допускается».



13:09 Сквер в память погибших на Донбассе военнослужащих появится в Новосибирске, сообщают «Новосибирские новости». Переименовать хотят пространство рядом со старым военным городком в Октябрьском районе.



По словам мэра города Анатолия Локтя, ему лично поступают письменные и устные обращения с просьбами увековечить память солдат.

Терешкова на совещании в мэрии рассказала, что комиссия по наименованиям получила ходатайство от военных, которые предлагают назвать в честь героев одну из улиц города. Вопросом занимается главное управление архитектуры.



«Давайте утверждать это предложение, выносить на депутатскую комиссию. Думаю, что это решение хорошее и в духе патриотизма», — заявил Локоть.

12:48 Власти РФ не исключили, что страны Евросоюза полностью перестанут выдавать россиянам шенгенские визы. В этом случае МИД рассчитывает договариваться с отдельными государствами.

Все подробности читайте здесь.

11:41 Мэр Новосибирска Анатолий Локоть объявил об индексации зарплат бюджетникам города на 10%. Решение коснется около 50 тыс. жителей.

«Принял решение об индексации заработной платы в бюджетной сфере с 1 июля. Бюджетная сфера — это учителя, воспитатели в детских садах. Это важное решение, поэтому о нем я объявляю публично», — сообщил на аппаратном совещании Локоть.

11:32 Рост тарифов на мобильную связь в РФ может составить до 15% к концу 2022 года, считает замруководителя Центра компетенций НТИ на базе Сколтеха Александр Сиволобов.

При этом еще в апреле ФАС санкционировала рост тарифов сразу на 11,8%, поэтому МТС, «МегаФон» и «Вымпелком» подняли цены на некоторые услуги в среднем на 10%. Позже оператор Tele2 объявил о резком повышении цен.

11:20 На выборах горсовета Омска против КПРФ, которая в городе на предыдущих выборах Госдумы, выиграла у «Единой России», массово выдвинули спойлеров. На 25 округах из 40 против коммунистов выставили однофамильцев или кандидатов со схожими фамилиями от «Коммунистов России» и ЛДПР.



В ответ КПРФ заявила, что больше не будет поддерживать губернатора Александра Буркова (выиграл выборы самовыдвиженцем при поддержке Крелмя) и начинает готовиться к губернаторской кампании 2023 года.

Все подробности читайте здесь.



09:28 Руководителю Роскомнадзора Андрею Липову и членам его семьи принадлежат автомобили и недвижимость на общую сумму более 600 млн рублей. Это выяснило издание «Верстка», изучив сведения из Росреестра, базы ГИБДД и данные из утечки «Яндекс. Еды».

Семья владеет участком в деревне Каменка, которая в 2012 году вошла в состав Москвы, размером 4,4 тыс. кв. метра. На нем расположены два коттеджа. Всё это оценивается в 400−500 млн. Прежде недвижимостью владели Липов и его жена, но после назначения главой Роскомнадзора в 2020 году владения переписали на детей.

Кроме того, «Верстка» нашла у семьи Липовых три квартиры в Москве общей площадью 285 кв. метров. Их совокупная цена может достигать 127,5 млн рублей. Еще у семьи есть машины Range Rover и Toyota Land Cruiser Prado 2014. В последних декларациях Липова утверждается, что он владеет лишь двумя квартирами.

«Впервые сведения о доходах Липова были опубликованы в 2012 году. И за следующие пять лет его совместный с женой заработок составил всего 58 миллионов рублей, подсчитала „Вёрстка“. Этих денег Липовым не хватило бы на покупку земельного участка, строительства там дома, а также приобретения двух квартир на улицах Вавилова и Профсоюзной и двух иномарок: официальный заработок семьи был меньше на порядок», — пишет издание.



Роскомнадзор, напомним, выступает исполнителем блокировок интернет-ресурсов в РФ. После 24 февраля в стране начали массово ограничивать доступ к независимым СМИ.

Главное на утро 26 июля

• В Грозном адвокаты жены бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой заметили за собой слежку, передает Дождь* со ссылкой на защитника Александра Караваева.

«То ли они не очень профессиональны, то ли нам демонстративно давали понять, что наблюдают, но с моей точки зрения, не увидел бы эту слежку только слепой. Доходило до смешного — двое стоят, ты выходишь из кафе, и они бегут от тебя в магазин с постельным бельем и начинают из него выглядывать», — рассказал Караваев.

Янгулбаевы уехали из Чечни в 2017 году. Сын судьи Янгулбаева рассказывал, что в 2015 году его, его отца, действующего на тот момент судью Верховного суда Чечни, и старшего брата похитили из дома и пытали в резиденции Кадырова из-за критических постов в соцсетях.

В январе 2022 года 20 представившиеся чеченскими силовиками вооруженные люди в гражданской одежде и масках вломились в квартиру судьи в квартиру Сайди Янгулбаева в Нижегородской области и силой забрали его больную диабетом жену Зарему Мусаеву на допрос в качестве свидетельницы по делу неназванной жительницы Грозного о кредитах на 991 тыс. рублей.

• Цены на газ в Европе резко поднялись выше 1850 долларов за 1 тыс. кубометров, ускорив рост до 10%.

• Портфель ипотечных кредитов в российских банках вырос в июне, по предварительным данным, на 0,7%, говорится в отчете Центрального банка РФ.

«Также начало восстанавливаться необеспеченное потребительское кредитование (+0,2%) после трехмесячного сокращения. Корпоративные кредиты по-прежнему росли только в рублях, а валютные, наоборот, продолжили сокращаться, что отражает тренд на девалютизацию, — утверждают в ЦБ. — Приток средств населения продолжился (+1,7%), даже несмотря на снижение ставок и постепенное истечение срока действия краткосрочных депозитов, привлеченных в марте под высокие проценты».

• ФАС РФ раскритиковала законопроект о создании единого оператора электронной наружной рекламы и досок объявлений в интернете (классифайдов). Его, напомним, Госдума приняла в первом чтении голосами единороссов под предлогом «спецоперации», и спикер парламента Вячеслав Володин активно выступал в его поддержку.

О том, что ФАС не поддержала документ рассказал «Интерфаксу». Законопроект в части классифайдов выходит за рамки закона о рекламе, кроме того, непонятно, почему предлагается объединить под крылом одного оператора наружную цифровую рекламу и объявления в интернете: «Содержательно ФАС видит угрозу ухудшения положения других участников рынка в случае принятия законопроекта, а отсутствие конкуренции приведет к росту стоимости как самой рекламы, так и конечных продуктов. Что касается контроля за содержанием рекламы, то он и так уже осуществляется антимонопольным ведомством в рамках закона о рекламе. Законопроект же предлагает возложение контрольных функций на частную компанию, которая к тому же сама является владельцем рекламных конструкций».

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.