Правильному единороссу-браконьеру — можно

Алексей Мазур

Коммунисту-браконьеру быть депутатом нельзя. А вот единороссу, оказывается, можно возглавлять район.

Алексей Мазур комментирует скандальное назначение единоросса Олега Конюка на пост главы Убинского района Новосибирской области. Его только недавно лишили должности из-за судимости за браконьерство, но это не смутило конкурсную комиссию, составленную в том числе из представителей губернатора Андрея Травникова.

Главой Убинского района переизбрали (а де-факто — переназначили) Олега Конюка, который судим за незаконное убийство лосей. Мало того, судя по сообщению службы судебных приставов, он не спешил выплачивать штраф.

«Мужчина был осужден за незаконную охоту и убийство трех лосей. Как основной вид наказания суд назначил браконьеру штраф в размере 800 тыс. рублей, — говорили в УФССП по Новосибирской области 22 июля. — После того, как мужчина не оплатил назначенный штраф, исполнительные документы передали судебным приставам для принудительного взыскания».

Пристав предупредил осужденного о замене штрафа на реальный срок, если он не заплатит. «Должник не стал усугублять ситуацию и оплатил имеющуюся задолженность на следующий день», — рассказали в ведомстве.

В связи с приговором, в июне 2022 Конюк был лишен полномочий главы района. Однако его кандидатуру вновь одобрила конкурсная комиссия во главе с министром региональной политики Новосибирской области Игорем Яковлевым. И пришедшие на сессию депутаты единогласно ее утвердили — 17 из 17. Оппозиционные депутаты (а они есть в Убинском райсовете) на сессию, надо полагать, не пришли.

Тайга.инфо подробно рассказала об этом странном событии. Почитайте.

Бросается в глаза контраст с историей депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашикина, которого при странных обстоятельствах поймали с тушей лося. Он был вынужден записать признательное и покаянное видео, но его всё равно лишили мандата. Коммунисту-браконьеру быть депутатом нельзя. Оппозиционер должен быть кристально чист. А вот единороссу-браконьеру, оказывается, можно возглавлять район (при этом Конюка обвиняли в убийстве трех животных, Рашкина — одного).

Ну опытные управленцы на дороге не валяются. У нас и на губернаторские кресла коротка скамейка запасных. Что уж говорить о желающих возглавить депрессивный сельский район.

На самом деле, в нашей, прости господи, управленческой элите, мелкие проступки вроде охоты на лосей в неположенное время в неположенном месте, особым грехом не считаются. Помните справки «вездеходы» от бывшего главы ГИБДД? Правила - это для простых граждан, а не для них.

Удивительно не то, что глава района охотился на лосей вместе с охотоведами. Удивительно то, что его поймали. Вроде же, всё правильно сделал - охотился с теми, кто и должен ловить браконьеров. Какое еще разрешение нужно? К сожалению, история умалчивает о том, кто именно и как поймал главу района, да еще и довел дело до обвинительного приговора (первоначальный был оправдательным).

Но с «элитной» точки зрения: человек попал под раздачу, не повезло человеку, то ли с кем-то повздорил, то ли кто-то его заказал. Пожалеть человека надо, и посочувствовать. Завтра же любой на его месте оказаться может.

Нет такого: «Как можно, чтобы браконьер возглавлял район? Какой пример власть подает народу?» Для воспитания народа у нас патриотические линейки и подъем флага. А власть никаким примером для народа быть не желает — что позволено Юпитеру, то не дозволено быку.

К счастью, народ это прекрасно понимает и лишних вопросов не задает. Собственно, на прямых выборах людей с криминальным прошлым у нас тоже сплошь да рядом избирают.

