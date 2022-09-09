Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 188

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют.

16:47 Сайт Republic* отказался от статуса зарегистрированного в Роскомнадзоре СМИ. Но издание продолжит работать.

«Просто мы решили, что в настоящий момент статус зарегистрированного в России СМИ влечет за собой слишком много бессмысленных обязательств (пометки СМИ-„иноагентов“, более строгие цензурные ограничения и т. п.) и не дает фактически никаких дополнительных прав, — отметили в Republic. — Нам важно заниматься журналистикой и публицистикой. Мы делаем честное медиа, существующее за счет денег подписчиков. Наличие регистрации в Роскомнадзоре в нашем случае сегодня уже не играет никакой роли. Скорее мешает, чем помогает».

Таким образом, ООО «Москоу диджитал медиа», внесенное в реестр СМИ-иностранных агентов, больше не является издателем Republic Magazine. После завершения работы юристов и всех необходимых процедур редакция перестанет маркировать страницы сайта и другие сообщения как материалы, распространенные «иностранным агентом». Кроме того, закон не запрещает использование мата незарегистрированным СМИ.

16:38 Уже около 1 тыс. домов подтоплено в Приморском крае из-за тайфуна «Хиннамнор», сообщили в региональном управлении МЧС. Повреждено 34 моста, известно об одном погибшем.

«Отрезаны от дорожного сообщения 40 населенных пунктов», — уточнили в ведомстве.

16:16 В Иркутске отменили концерт пианистки Полины Осетинской в рамках фестиваля «Звезды на Байкале», который должен был состояться 9 сентября. Об этом сообщила иркутская филармония.

Ранее выступление Полины Осетинской отменили в Санкт-Петербурге. Еще в феврале она выступила против действий Кремля в Украине, а позже подписала обращение российских НКО к Владимиру Путину.

15:55 «Яндекс» официально стал владельцем сервиса доставки Delivery Club.

Согласно ранее объявленной сделке между VK и «Яндексом», холдинг VK передает «Яндексу» сервис по доставке Delivery Club, а взамен получит сервисы поисковика «Новости» и «Дзен». Планируется, что Delivery Club и «Яндекс. Еда» перейдут на единую технологическую платформу, сохраняя отдельные бренды.

15:05 Деревянный ящик из-под гроба обнаружили в Новосибирске около военного госпиталя Росгвардии на территории горбольницы №25 на улице Власова. Фотографии опубликовал телеграм-канал «Инцидент.Новосибирск».

«Предполагаю, это короб из-под „груза 200“. Думаю, подобные вещи недопустимо выкидывать в лес. Хотелось бы знать, кто за это вообще отвечает?» — сказано в сообщении подписчицы.

На ящике написана фамилия человека, тезка которого, по сообщению сайта «Вечная память», погиб в «спецоперации».

14:29 В Москве, где стартовали муниципальные выборы, КПРФ сообщает о сбоях при дистанционном электронном голосовании (ДЭГ).

«По всей Москве от наблюдателей КПРФ поступают сигналы о сбоях в работе системы электронных списков избирателей, — передают коммунисты. — В частности поступили сигналы о сбоях на избирательных участках 812, 554, 796, 795, 1838, 773, 74 и множестве других. Компартия уже неоднократно предупреждала, что внедрение системы электронных списков — неприемлемая и непрозрачная мера, стирающая грань между обычным и электронным голосованием».



13:37 Председатель правительства самопровозглашенной ДНР Виталий Хоценко просит у Якутии врачей и персонально главврача республиканской офтальмологической больницы Ивана Луцкана. Копию письма на имя главы региона Айсена Николаева опубликовала SakhaDay.

Луцкан также числится заместителем секретаря реготделения «Единой России». Около года был министром по делам молодежи и семейной политике Якутии. Депутат горсовета Жатая.

13:03 Число наименований российских вин в магазинах удвоилось за два последних года, рассказала РИА Новости директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.

«Если раньше ассортимент федеральных сетей исчерпывался тихими и игристыми винами только крупнейших российских виноделен Кубани и Крыма, сейчас мы видим новые ассортиментные позиции из Дагестана, Нижней Волги, Долины Дона», — утверждает Буняева.

12:48 Горно-Алтайский городской суд оставил в СИЗО основателя независимой алтайской газеты «Листок» Сергея Михайлова до 12 октября, сообщила Тайге.инфо его супруга.

В отношении Сергея Михайлова возбуждено дело по пункту «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (распространение заведомо ложной информации о действиях ВС РФ по мотивам политической ненависти или вражды). Он находится в СИЗО с апреля. По версии следствия, Михайлов «в сети „Интернет“ и в печатном издании опубликовал ряд записей, в которых под видом достоверных сообщений содержались заведомо ложные сведения о целях, задачах и порядке проведения спецоперации ВС РФ на территории Украины». СК также утверждал, что у него якобы есть «пособники сразу в нескольких регионах».

Михайлов отрицает вину.

«Листок» — старейшее издание республики. Силовики также преследуют гендиректора ООО «ИД Листок» Ольгу Комарову, супругу Михайлова. Ее и саму газету уже оштрафовали на 300 тыс. и 1,2 млн рублей соответственно по ст. 20.3.3 КоАП («дискредитация» ВС РФ).

Тайга.инфо публикует дневники Михайлова из СИЗО. Их можно почитать здесь, тут, вот здесь и здесь.

12:31 Главред екатеринбургских «Вечерних ведомостей» Владислав Постников прокомментировал обыски, которые прошли у него 8 сентября. Он стал свидетелем по делу о «фейках» про ВС РФ (207.3 УК), возбужденному в отношении экс-депутата Госдумы Ильи Пономарёва.

«То, что свидетелям в России 2022 года устраивают обыск со спецназом, взломом двери и криками „на пол все!“, думаю, уже никого не удивляет. Я уж не говорю о том, что с Пономарёвым я ни разу в жизни не общался и никаким образом в принципе не мог повлиять на публикацию им фейков о ВС РФ (если таковые вообще были)», — написал Постников в своем телеграм-канале.

Обыск санкционировала судья Коптевского суда Москвы Ольга Пантыкина. Силовики забрали телефоны, флешку из фотоаппарата, жесткий диск компьютера и два плаката, использовавшиеся на пикете против ограничения интернета четыре года назад. При этом госагентство ТАСС указало, что плакаты были с символикой признанной нежелательной в РФ «Открытой России». «Это неправда», — подчеркнул Постников.

«Больше претензий у меня здесь даже не к полицейским, которые проводили обыски (хотя я с ними, естественно, не согласен), а к называющим себя журналистами фейкометам из УралLive, которые начали распространять фотографии вещей (некоторых из них даже не было в моей квартире!), пытаясь выставить меня (видимо) каким-то американским шпионом. Выглядело смешно и противно одновременно, — написал журналист. — Смешно, потому что „находки“ на самом деле никакие не находки — информацию об иностранных поездках я в свое время подробно публиковал в своих соцсетях, в том числе фото тех самых документов. Противно, потому что какие-то непонятные блогеры без законного статуса роются в моих личных вещах, придумывая им какие-то дебильные смыслы. Противно, что рылись в наградах моей давно умершей бабушки — ветерана Великой отечественной войны. Смаковали сертификат Open World — программы обмена, по которой между Россией и США ездили десятки тысяч общественников, политиков и журналистов вне зависимости от из взглядов (как провластных так и оппозиционных). По этой же программе, например, из нашего города в своё время ездили нынешний сенатор СовФеда от „Единой России“ Александр Высокинский и мэр Среднеуральска Александр Ковальчик. <…> В нашей группе тоже был как минимум один помощник депутата Госдумы от „Единой России“. В других регионах РФ, я думаю, наберутся сотни участников этой программы разных лет, которые сейчас встроены во власть и носятся с буквой Z на лбу».

УралLive — это один из телеграм-каналов сетки, которую связывают с проектом Владимира Соловьёва «Соловьёв Live».

«Кстати, эти вещи, фотографии которых разошлись по РИА Новости, ТАСС и РЕН-ТВ, у меня не изымали (в протоколе обыска их нет), но в квартире я их не нашёл — видимо, адепты Соловьева стырили их себе как „трофеи“», — предположил Постников.

12:24 В России начались выборы, и начались обыски у наблюдателей. В Казани силовики пришли к члену партии «Яблоко», координатору Ассоциации наблюдателей Татарстана Дмитрию Первухину. Об этом сообщила партия.

По слова лидера татарстанского «Яблока» Руслана Зинатуллина, обыск связан с уголовным делом по статье об «оправдании терроризма», возбужденном после публикации видеоролика с нападением на посла России в Польше. «Дмитрий Первухин не имеет никакого отношения к публикации этого материала», — подчеркнули в партии.

У Первухина, предположительно, забрали электронные носители, его допрашивают прямо в квартире, но статус Дмитрия неизвестен, добавили в «Яблоке».



11:27 Минпросвещения пока не планирует вводить ЕГЭ на территориях самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а также на подконтрольных ВС РФ частях Украины. Об этом агентству ТАСС сообщил заместитель министра Александр Бугаев.



11:10 Выборы главы Бурятии пройдут в один день — 11 сентября, губернатора Томской области - 10-11 сентября. Также в два дня пройдут выборы мэров Саяногорска и Абазы в Хакасии.

Также 11 сентября состоятся выборы горсоветов Омска, Горно-Алтайска, а также крупная муниципальная кампания в Иркутской области (мэры районов, а также городов Бодайбо и Усолье-Сибирское).



10:26 В некоторых регионах РФ началось досрочное голосование на региональных и муниципальных выборах. Основной день выборов, напомним — 11 сентября.

В Алтайском крае, в частности, выбирают гордуму Барнаула, и уже стали поступать первые сообщения о нарушениях. Голосования по депутатам думы остальных крупных муниципалитетов назначено только на 11 сентября, без досрочки.



Трехдневное голосование также запустили на выборах горсоветов Новокузнецка и Прокопьевска в Кузбассе, горсовета Кызыла в Туве, а также довыборы новосибирского заксобрания по двум округам.

09:50 Политика Алексея Навального, находящегося во владимирской ИК-6, лишили права на адвокатскую тайну. Об этом говорится в соцсетях оппозиционера.

«Вывели меня сейчас из камеры на комиссию, где начальство торжественно объявило: „Установлено, что вы не прекращаете заниматься своей преступной деятельностью, совершаете преступления прямо из мест лишения свободы. А с сообщниками общаетесь через адвокатов. Поэтому адвокатскую тайну в вашем отношении мы отменяем. Все входящие и исходящие адвокатские документы отныне будут подвергаться проверке длительностью три дня“, — сказано в сообщении. — На мой удивленный вопрос: „А можно уточнить, какие страшные экстремистские преступления я совершаю?“ — было сказано: „А это секретная информация, вам ее знать не положено, материалы проверки мы вам не дадим. Все, что вам положено знать: адвокатская тайна на вас больше не распространяется“».

Что послужило поводом Навальный не знает. Он предположил, что это может быть связано с составленным его соратниками санкционным списком, «Умным голосованием» накануне региональных и муниципальных выборов или с профсоюзом заключенных.



Главное на утро 9 сентября

• В Ялте 37-летнему и 38-летнему местным жителям, которые могут быть связаны с воинскими формированиями, предъявили обвинение в убийстве знакомого, сообщил СК РФ в своем телеграм-канале. Но это произошло после того, как горожане устроили стихийный протест, потому что сразу после убийства одного из подозреваемых отпустили.

Одного из подозреваемых, Владимира Кикавца, в СМИ называют бывшим участником батальона «Спарта» вооруженных формирований самопровозглашенной ДНР. Второго, Кирилла Гонтаренко - «командиром взвода Алупкинской роты специального назначения Союза ветеранов сводного полка народного ополчения Крыма». Знакомые погибшего рассказали изданию Astra, что Гонтаренко недавно вернулся из Украины.

В СК добавили, что в 2001 году один из обвиняемых привлекался к уголовной ответственности по статье о мошенничестве и получили 10 лет колонии.

• В Севастополе учительницу начальных классов школы №22 уволили после 1 сентября, когда ее класс был украшен желтыми и синими шариками. Фотография из класса якобы возмутила родителей, пишет ForPost.

«Никакой особой украинской пропаганды там не было. Там единственное, что была символика украинская — она переставила шарики так, чтобы там был желтый и синий, — стоял рисунок ребенка и было написано на украинском языке „С праздником 1 сентября!“. Но на уроке ничего про Украину не говорилось», — рассказал директор школы Ирина Климова.

• Сейм Латвии принял законопроект о выводе Латвийской православной церкви из-под власти Московского патриархата. Решение обусловлено позицией РПЦ по действиям Кремля в Украине.

«Принятие закона закрепит историческую самостоятельность и независимость Латвийской православной церкви и предотвратит влияние или власть Российской православной церкви над нашей церковью», — отметил председатель комиссии сейма по правам человека и общественным делам Артус Кайминьш.

• Американская звукозаписывающая компания Sony Music объявила об окончательном уходе с российского рынка. Решение принято из-за ситуации в Украине.

Российское подразделение вместе с сотрудниками будет передано местному руководству. Его возглавит глава Sony Music Russia Арина Дмитриева. Локальная компания станет полностью независимой и будет работать только с местными артистами.

*По версии Минюста РФ, является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.