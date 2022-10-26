Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 235

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. В стране идет объявленная Владимиром Путиным «частичная» мобилизация.

14:55 Российский бренд телефонов китайской сборки Inoi ушел из России. Он был был первым смартфоном, поддерживавшим отечественную операционную систему «Аврора», но позже переключился на Android и в 2019 году занял лидирующие позиции по поставкам в Россию бюджетных устройств, пишет «Ъ».

С официального сайта компании исчез флаг России. Официальный дистрибьютор смартфонов VVP Group удалил информацию о представительстве в России, вместо этого на сайте указаны контакты офисов в Казахстане и Узбекистане, уточнило госагентство ТАСС.

Inoi принадлежит бывшему совладельцу VVP Group Сергею Фомину.

14:50 Власти Алтайского края решили урезать квоты древесины для строительства жилья обычным людям под предлогом высокого спроса. Решение обсудят на сессии заксобрания 27 октября.

Все подробности читайте здесь.

13:48 Еще пять мобилизованных жителей Свердловской области погибли в «спецоперации», сообщили Е1 в военкомате региона. Им было от 36 до 45 лет.

Официально подтвержденное число убитых мобилизованных из этого региона выросло до 12.

Ранее власти также подтвердили гибель семерых мобилизованных уроженцев Красноярского края, двоих из Бурятии, пяти мобилизованных из Челябинской области, адвоката из Санкт-Петербурга, начальника одного из отделов в мэрии Москвы и IT-специалиста из Райффайзен банка, которого призвали, несмотря на полагавшуюся бронь.



13:38 Городской военкомат загорелся в Кызыле на улице Рабочая, сообщили в ГУ МЧС по Туве. «На момент прибытия первого подразделения горел оконный проем здания. От МЧС привлекалось 12 человек и 3 единицы техники», — рассказали в ведомстве.

По данным телеграм-канала Shot, деревянное здание могли поджечь — на месте найдены осколки от бутылки, медицинская маска и тряпка, пропитанная горючим.

Здание военкомата охраняли двое полицейских. Утверждается, что пожар «быстро потушили».

13:30 «Координационный совет по обеспечению потребностей ВС РФ» не подготовил «целевые задания», несмотря на поручение Путина. Об этом сообщил сам Путин.



«Напомню, что уже к сегодняшнему дню координационный совет должен был сформировать целевые задания по отдельным направлениям деятельности. Пока этих целевых заданий нет, но я не сомневаюсь, что в ближайшее время поступят», — отметил президент.

Совет возглавил премьер- министр РФ Михаил Мишустин.

13:19 Уфимский протоиерей РПЦ Виктор Иванов покрестил российских военнослужащих в зоне «спецоперации» в мешках, предназначенных для трупов. Об этом он сам рассказал на своей странице во «ВКонтакте».

По словам Иванова, на одном из блокпостов к нему подошли военнослужащие с просьбой покрестить их.

«Тазики есть? — с надеждой спросил я, понимая, что такая роскошь в окопах не водится, но, кто знает, а вдруг! Поищем! — с такой же надеждой ответил крепыш. Но, как и ожидалось, даже одного тазика не нашлось. — А мешки полиэтиленовые есть? — уже с большей надеждой спросил я. — Найдём! — мужички поспешили искать. В итоге, всё было найдено», — написал Иванов.



По словам протоиерея, «черные полиэтиленовые мешки, которые были использованы как сосуды для крещения, предназначались для груза „200“»: «Да, все понимают, где находятся и что может произойти, поэтому относятся к этому, как к данности, к реальности, где атрибутика смерти не вводит людей в ступор. К слову сказать, был в этом крещении свой символизм».







13:00 Росавиация в 38-й раз продлила запрет на полеты в аэропорты юга и запада России. На этот раз до 3 ноября.



«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты», — говорится на сайте Росавиации.

12:42 Главному редактору госагентства «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарите Симоньян запретили въезд в Армению. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.



Также, по ее словам, въезд запрещен депутату Госдумы Р Ф , первому запреду комитета по делам СНГ Константину Затулину.

11:30 Mercedes-Benz продает свой завод в Подмосковье дилеру «Автодом», сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. Эксперты оценили землю и предприятие без учета самого бизнеса в 4−7,5 млрд рублей.

«Автодом» возглавляет Андрей Ольховский. По данным на 2021 год, компания подконтрольна самому Ольховскому и Андрею Костину.

Предприятие в Подмосковье было новейшим производством Mercedes, его построили в 2019 году.

11:13 Вице-спикер горсовета Новосибирска Евгений Яковенко и первый зампред регионального заксобрания Андрей Панфёров до сих пор не уехали на «спецоперацию», несмотря на обещания. Оба были на сессии горсовета 26 октября, передает корреспондент Тайги.инфо.



Яковенко, возглавляющий областную организацию «Российского союза ветеранов Афганистана», пообещал отправиться добровольцем на фронт еще 27 сентября. Панфёров, служивший в ГРУ и участвовавший в боевых действиях в Афганистане — объявил об этом еще 23 сентября.

При этом Панфёров инициировал создание «элитного» добровольческого батальона «Вега» из 400 человек, который будет экипирован полностью за счет бизнеса и бюджета области. Его формирование, по словам губернатора Андрея Травникова, продолжается.

11:00 Не все мобилизованные новосибирцы получили по 100 тыс. рублей, которые были обещаны из резервного фонда области, заявили в горсовете.

При этом губернатор уверял, что выплаты будут завершены до 24 октября. Но большинство в горсовете, подконтрольное «Единой России», просто отказалось обсуждать проблему.

Все подробности читайте здесь.



Главное на утро 26 октября

• В Буденновске Ставропольского края военный отдел Следственного комитета начал проверку по ч. 2.1 ст. 332 УК (неисполнение приказа начальника в условиях вооруженного конфликта, а равно отказ от участия в боевых действиях). Это новая часть прежней статьи, введенная 24 сентября после начала мобилизации.



Проверка проводится против прихожан Церкви Святой Троицы христиан веры Евангельской Сергея Тарасова и Максима Дроздова, сообщил правозащитник Павел Чиков. Мужчин призвали еще 24 сентября из станицы Каневская Краснодарского края по мобилизации. Они находились в воинской части в Буденновске, где написали рапорты об отказе воевать по религиозным соображениям.

• В Москве задержали коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова. Об этом в своем телеграм-канале написала сама журналистка.

«Наш коммерческий директор Кирилл Суханов задержан. Говорят, за „вымогательство“. Это просто бред, смех, нонсенс. Кирилл бизнесмен и наш рекламщик, я и вся моя редакция расцениваем это как очередное давление на журналистику в стране. К нам не за что додкопаться, и это их бесит. Они постоянно задерживают моих журналистов. Теперь они взялись за Кирилла и шьют ему дело. Адвокат с ним на связи», — отметила Собчак.

• Депутат от КПРФ Михаил Матвеев внес в Госдуму законопроекты об отсрочках при мобилизации для ранее не служивших граждан, а также для кандидатов и докторов наук.

«По критериям, установленным в выступлении президентом РФ Путиным , частичной мобилизации должны прежде всего подлежать граждане, прошедшие военную службу и имеющие соответствующий опыт. Именно этими принципами руководствуются

граждане РФ. Однако, действительность оказалась иной. Во многих субъектах РФ были мобилизованы граждане, не проходившие военную службу и не имевшие соответствующего опыта. В результате таких действий произошли масштабные возвращения мобилизованных домой», — отметил Матвеев.

• Крупнейший в мире продавец одежды, испанская компания Inditex готовится возобновить работу в России. Она сообщила о продаже своего бизнеса РФ ливанской группе Daher Holding.

«Условия сделки, подлежащей одобрению правительством, позволят сохранить значительное количество рабочих мест, созданных Inditex Group в России, поскольку они [условия] включают передачу большинства договоров аренды, связанных с магазинами. По согласованию с арендодателями в этих помещениях разместятся магазины брендов, принадлежащих группе покупателя [Daher Holding], не связанных с Inditex», — уверяют в компании.

По сведениям Forbes, на рынок под новыми названиями вернутся четыре бренда Inditex — Zara, Pull&Bear, Bershka и Stradivarius. А вот Massimo Dutti, Oysho и Zara Home полностью уйдут с российского рынка.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.



**По версии Минюста РФ , входит в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ , является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.