Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 255

© Иллюстрация Дианы Днепр

Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

Главное на утро 15 ноября

• Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о привлечении России к финансовой ответственности за действия в Украине. Она предусматривает создание реестра для регистрации нанесенного ущерба и проработку механизма для выплаты репараций.

Резолюцию поддержали 93 страны, 13 проголосовали против (в том числе Россия, Китай, Зимбабве и Эритрея), еще 74 (в том числе Бразилия, Индия, Сербия и Казахстан) воздержались.

• Члены Совета по правам человека при президенте РФ обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить видео, на котором кувалдой убивают предположительно бывшего заключенного Евгения Нужина, завербованного в ЧВК «Вагнер».

Ролик опубликовал телеграм-канал Gray Zone, который связывают с ЧВК «Вагнер», а признавшийся в основании частной военной компании бизнесмен Евгений Пригожин одобрил видео, назвав его «прекрасной режиссерской работой», которая, по его мнению, называется «Собаке — собачья смерть».

Члены СПЧ считают необходимым получить ответы на следующие вопросы:

— Действительно ли Евгений Анатольевич Нужин (1967 года рождения) отбывал наказание в колонии? Находится ли он сейчас в колонии или покинул ее на каком-то основании? Жив ли этот человек?

— Кто именно изображен на видео? Является ли этот человек Нужиным Евгением Анатольевичем?

— Что на самом деле произошло на видео? Была ли совершена над человеком внесудебная расправа в жестокой форме? Кто является фигурантом записи, кроме этого человека?

— Кто является автором записи, где и когда она была сделана и по чьей инициативе произошло ее распространение?

— Как квалифицируется это с правовой точки зрения?

• 23-летний студент из Замбии Лемехани Натан Ньиренда, который ранее был заключенным в одной из московских колоний, погиб в Украине. По сведениям главы МИД страны Стенли Какубо, Ньиренда умер «на поле боя» 22 сентября. Его тело уже находится в Ростове.

При этом в апреле 2020 года Ньиренда получил 9,5 лет заключения, но МИД не уточнил, по какой статье. До этого он изучал проектирование ядерных установок в Московском инженерно-физическом институте (МИФИ).

«В связи с этим крайне печальным развитием событий правительство Замбии потребовало от российских властей срочно предоставить информацию об обстоятельствах, при которых замбийский гражданин, отбывавший тюремный срок в Москве, мог быть завербован на <…> [спецоперацию] в Украине и после этого погиб», — сказано в заявлении Какубо.

• Президент США Джо Байден и глава Китая Си Цзиньпин встретились в преддверии саммита «Большой двадцатки» на острове Бали. По данным пресс-службы Белого дома, лидеры страны солидарно выступили против применения ядерного оружия в Украине или угроз его применения.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**По версии Минюста РФ , входит в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ , является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.