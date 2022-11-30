Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 270

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

17:50 Свидетелем по делу томского подполковника милиции в отставке Виктора Лаврентьева о фейках про армию стал Виктор Фефелов. Vtomske. ru называет свидетеля журналистом, а тг-канал «НеМосква» сообщил, что Фефелов известен в городе по оказанию услуг в борьбе полтергейстами.

В заседании Фефелов заявил, что Лаврентьев «в достаточно истерической форме начал вести антиармейскую пропаганду».

Сам обвиняемый сообщил, что свидетель около 10 лет преследовал его призывами пообщаться, но Лаврентьев отказывался, считая его неадекватным из-за статей про барабашек. Вину Лаврентьев не признал, отметив, что в своих постах просто хотел поделиться с друзьями «тем кошмаром, который сидел в голове».

Виктор Лаврентьев — томский активист, он не раз участвовал в оппозиционных акциях.

16:41 Путин в очередной раз признал, что россиян нужно выселять из «трущоб».

«Нужно из трущоб людей выселять, как я уже обращал внимание коллег», — сказал Путин на видеоконференции с членами правительства и представителями региональных властей по поводу реконструкции соцобъектов.

Подобные заявления президент РФ делал неоднократно. Например, еще в 2007 году он говорил: «Невнимание государства к этим проблемам вообще считаю аморальным. Не может страна с такими резервами, полученными за счет нефтегазовых доходов, мириться с тем, что миллионы ее граждан живут в трущобах».

16:27 В Екатеринбурге подожгли несколько автомобилей с Z-наклейками. В городе произошла целая серия возгораний, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

По данным E1, к поискам подозреваемых подключили сотрудников центра «Э».

16:11 Уголовное дело в отношении томички Анны Чагиной возбуждено по ч. 1. 280.3 УК (повторная «дискредитация» ВС РФ), а не по «публичным призывам к нарушению территориальной целостности», как сообщалось ранее. Это уточнил телеграм-канал «Улица Бархатная».

Чагина находится в ИВС, ее задержали на 48 часов до избрания меры пресечения. У нее дома забрали всю технику.

Анна Чагина участвовала в мартовской акции против «спецоперации». Тогда ее оштрафовали по ст. 20.3.3 КоАП («дискредитация» ВС РФ).

16:00 «АвтоВАЗ» уверяет, что не поставляет в Казахстан автомобили, которые были произведены после первого квартала 2022 года, передает ТАСС.

Ранее «Ведомости» обратили внимание, что автомобили Lada в Казахстане продаются гораздо дешевле, чем в России. Это объяснили дефицитом машин на российском рынке и тем, что «АвтоВАЗ» уже занял «полумонопольное положение».

14:55 В Томске музыкант Анна Чагина, у которой утром 30 ноября прошли обыски, задержана. В отношении нее завели дело по ст. 280.1 УК (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ), сообщил телеграм-канал «Улица Бархатная».

Чагина находится в ИВС, ее задержали на 48 часов до избрания меры пресечения. У нее дома забрали всю технику.

Анна Чагина участвовала в мартовской акции против «спецоперации». Тогда ее оштрафовали по ст. 20.3.3 КоАП («дискредитация» ВС РФ).

14:40 Генпрокуратура РФ предлагает лишать СМИ лицензии на основании устных и письменных обращений жителей. Это следует из проекта инструкций к порядку подготовки требований о приостановлении деятельности СМИ, на которые обратило внимание РБК.

Напомним, летом 2022 года Путин подписал закон, по которому власти могут отбирать лицензии у средств массовой информации без суда. Это будут делать, например, за «неуважение» к власти.

Документ позволит Генпрокуратуре самой отзывать регистрацию любых российских СМИ, если они, по версии ведомства, будут распространять «недостоверную информацию, которая ведет к угрозе жизни граждан и массовому нарушению общественного порядка» (неважно — о вооруженных силах или нет), «распространения информации, содержащей призывы к организации и (или) участию в несанкционированных публичных мероприятиях» или к санкциями, а также «за распространения информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ».

Прежде лишить СМИ регистрации можно было «исключительно» в судебном порядке, говорилось в ФЗ «О СМИ».

При этом при разработке утверждалось, что он подготовлен для «зеркальных ответных мер на запрет российских СМИ за рубежом». Законопроект вносили депутаты Госдумы Олег Матвейчев (Кузбасс), Дмитрий Савельев (Новосибирская область) и другие единороссы, включая главу комитета Госдумы по безопасности Василия Пискарёва, а также представители «Новых людей» Антон Ткачёв и Роза Чемерис, эсер Яна Лантратова и депутаты от ЛДПР Андрей Луговой и Сергей Леонов.

За документ голосовали единороссы, ЛДПР, большинство эсеров и «Новых людей», а сам законопроект публично представляли словами Йозефа Геббельса. Только у КПРФ возникли вопросы к потенциальной тотальной цензуре.

14:32 Совфед РФ одобрил отставку Алексея Кудрина с поста главы Счетной палаты России.

Кудрин может перейти в «Яндекс», писали СМИ.

14:20 Цены на квартиры в Томске с сентября 2019 года по сентябрь 2022 года выросли на 78,5%. Это рекордный показатель за 20 лет.

«Это не могло не отразиться на том, что люди стали вкладываться в недвижимость при любой ставке ипотеки. (…) Это говорит о том, что люди не видят альтернатив. Недвижимость — это вложение любых денег», — сообщил завкафедрой оценки и управления собственностью Томского госуниверситета (ТГУ) Дмитрий Хлопцов.

12:50 Силовики ворвались к жительнице Томска, музыканту Анне Чагиной, которая выступала против «спецоперации» и участвовала в митинге 6 марта. Об этом ОВД-Инфо** рассказал ее друг Игорь Новиков.

Дочь Чагиной успела сообщить друзьям семьи, что начались обыски и возбуждено уголовное дело. Сейчас ни она, ни мама не выходят на связь. Куда их увезли, неизвестно.

Профиль Чагиной во «ВКонтакте» был заблокирован по требованию Генпрокуратуры еще два месяца назад. 6 марта ее задержали на акции протеста и оштрафовали по ст. 20.3.3 КоАП («дискредитация» ВС РФ).

Тайга.инфо подробно рассказывала, как сейчас живут в Томске те, кто открыто выступал против «спецоперации».

12:15 За сентябрь-октябрь 2022 года Россия экспортировала 344,6 тыс. тонн подсолнечного масла, что более чем в два раза превышает аналогичный показатель 2021 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участника рынка. К концу сезона поставки могут обновить рекорд, но есть риски снижения спроса со стороны Китая.

Почти 55% поставок обеспечили суммарно «Юг Руси», «Астон» и ГК «Эфко», отмечает издание. А основными покупателями стали Турция, Китай и Индия, импортировавшие около 136 тыс., 82 тыс. и 34 тыс. тонн масла соответственно.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов объясняет рост экспорта увеличением производства подсолнечного масла в этом сезоне, а также благоприятной конъюнктурой: привлекательными мировыми ценами, нулевой экспортной пошлиной и сокращением поставок с Украины. По данным компании, подсолнечное масло из России сегодня стоит около $ 1,26 тыс. за тонну, что сравнимо с ценой годом ранее.

С октября на экспорт продукта установлена нулевая пошлина, а в сентябре вывоз масла облагался по ставке 8,6 тыс. руб. за тонну. В декабре пошлина также останется нулевой, сообщал Минсельхоз.

12:05 Цены на российские автомобили Lada в Казахстане оказались гораздо ниже, чем в России.

В Казахстане Lada Granta с двигателем 1,6 литров мощностью 90 л. с., механической коробкой передач в базовом оснащении при пересчете из тенге в рубли обойдется в 635,7 тыс рублей, сказано на сайте «Лада Казахстан», обратили внимание «Ведомости». А вот в РФ аналогичная Granta у производителя стоит минимум 678,3 тыс., сказано на сайте «АвтоВАЗа», в салонах же цена доходит до 850 тыс.

В качестве причин такого перекоса в ценах называют дефицит автомобилей на рынке в РФ и «полумонопольное положение» «АвтоВАЗа», что позволяет ему продавать машины в России гораздо дороже, чем в Казахстане.

11:58 В трех районах Омской области отключают газоснабжение, несмотря на тридцатиградусные морозы. Топливо подается с Тевризского месторождения.

С наступлением холодов в ноябре жители регионов начали жаловаться на проблемы с отоплением. В частности, серьезные коммунальные аварии в Абакане и Новосибирске привели к тому, что тысячи людей некоторое время оставались без тепла и горячей воды. Также о снижении параметров подачи тепла говорили Тайге. инфо жители Кузбасса и Красноярского края. В Алтайском крае одна из школ промерзла настолько, что пришлось переводить детей на дистант.

11:21 Россияне перестают платить по микрозаймам.

В октябре 2022 года доля займов с просрочкой свыше 90 дней достигла 43,1% от их общего количества в портфелях микрофинансовых организаций, посчитали в Национальном бюро кредитных историй по просьбе РБК. Показатель держится выше 40% второй месяц подряд и достиг абсолютного максимума.

По итогам октября на балансе микрофинансовых организаций было 16,1 млн активных займов. Из них в просрочке оказались 6,93 млн.

11:15 В Новосибирской области студента колледжа, которого отчислили за отказ участвовать в поднятии флага, восстановили на учебе. Он не поддерживает «спецоперацию».

Все подробности читайте здесь.

11:00 Резервуары с нефтепродуктами горят в Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

«Площадь пожара составляет 1800 кв. метров. К тушению привлечено более 80 человек и 30 ед. техники, в том числе пожарный поезд», — отметил Богомаз.

Сведений о пострадавших пока не поступало. В МЧС подтвердили сведения о пожаре.

Главное на утро 30 ноября

• Мещанский районный суд Москвы начал рассматривать уголовное дело оппозиционного политика, муниципального депутата Ильи Яшина***. Его обвиняют в распространении «фейков» о ВС РФ (ст. 207.3 УК). Поводом стал стрим на YouTube, во время которого Яшин рассказал об убийствах мирных жителей в Буче.

Текстовую трансляцию вела Медиазона*. В частности, был допрошен сотрудник центра «Э» Иван Кучеров, который якобы собрал материал для возбуждения дела. Он утверждает, что Яшин рассказывал заведомо ложную информацию о «геноциде в городе Буча», но ничего про «геноцид» в ролике не говорилось. В видео также была приведена позиция Минобороны РФ .

Многие вопросы защиты и Яшина судья Оксана Горюнова сняла. «Иван Сергеевич [Кучеров], на последнем допросе у следователя Пахомова вы сказали, что наши войска взяли Херсон и скоро возьмут Харьков. Расскажите, чем там все закончилось… Спасибо, ваша честь!» — закончил допрос Яшин.

• В школах Белгородской области введут программу «Заботимся вместе», посвященную «потере единственного кормильца». Преподавателей школ должны научить, как сообщать детям о потере отца и как вести себя, чтобы не навредить при этом.

Инициатива победила в конкурсе «Акселератор социальных решений» от Агентства стратегических инициатив (АСИ).

• Возвращение к применению смертной казни в России возможно только при изменения положений Конституции, заявил РБК председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.

Но, по словам Зорькина, Конституция построена так, что для изменения ст. 20 второй главы, где содержится положения о праве каждого на жизнь и смертной казни как виде наказания, потребуется фактически принять новую Конституцию.

• Минобороны РФ дало отрицательный отзыв на законопроект об освобождении от мобилизации кандидатов и докторов наук, сообщила депутат Госдумы от партии «Новые люди» Ксения Горячева. По ее словам, министерство посчитало, что «нецелесообразно» расширять указ президента об отсрочке.

«Даже во время Великой Отечественной докторов, кандидатов и профессоров не забирали служить», — подчеркнула Горячева.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**По версии Минюста РФ , входит в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ , является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.