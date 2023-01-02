Красноярск-2022: олигархи-ньюсмейкеры, обезглавленная столица, кино и уголовные дела перед выборами губернатора

© t.me/av_uss. Александр Усс и Сергей Шойгу
Красноярск-2022: олигархи-ньюсмейкеры, обезглавленная столица, кино и уголовные дела перед выборами губернатора
02 Янв 2023, 12:00

2022 год в Красноярском крае стал не только годом «спецоперации», но и предвыборным. Если на КЭФе еще обсуждались федеральные тренды вроде «азиатского разворота», а Олег Дерипаска предрекал жесточайший кризис, то другие ключевые события легко укладываются в канву предвыборной кампании. Олигархи продолжают заниматься «городами присутствия» на радость власти, Красноярск лишается популярного мэра и вновь обретает «стройку века» в виде метро (без уголовных дел не обошлось). Снимается сериал с губернатором, а судьба его арестованного сына решается за границей и в Кремле.

Год в Красноярске начинался прекрасно: люди постепенно снимали защитные маски, громко делили места на парковке возле самой длинной лестницы России, боролись против продажи ипподрома, ругались на неизвестных, «минировавших» школы и детсады, пачками скупали билеты на предолимпийские старты наших спортсменов и увлеченно обсуждали успехи самой красивой сноубордистки страны. Обычная жизнь, как мы помним, длилась недолго. Тем не менее, «спецоперация» в Украине не отменила главных планов 2022 года и, вероятно, пока не изменит и перспективу.

КЭФ на минималках

Отменить главное деловое событие года в крае — Красноярский экономический форум (КЭФ) — за неделю до старта было уже невозможно, поэтому 1 марта форум открылся. Немного ужалась программа, стало чуть меньше гостей из Европы, чуть больше гостей из Азии. Чуть больше неопределенности, чуть меньше обещаний. Да и какие обещания и определенности, если горизонт планирования сузился до 30 минут, максимум, часа.

Тем не менее, именно на КЭФе прозвучало знаменитое выступление Олега Дерипаски с призывом к миру, о жесточайшем кризисе на ближайшие три года и необходимости отказаться от госкапитализма. И именно на КЭФе правительство России официально провозгласило «азиатский разворот» и заодно официально назначило Сибирь cпасителем Отечества, возложив на регион всю ответственность за экономику страны. Дескать, вы к Азии ближе, крепите отношения, наводите мосты, не дайте пропасть. А, да: денег нет, но вы держитесь.

Олигархическая сага

Владимир Потанин и Олег Дерипаска стали двумя основными бизнес-ньюсмейкерами года в Красноярском крае. Их взаимоотношения давно требуют подробного описания. Вне зависимости от жанра — производственный роман или уголовное дело — это будет многотомное издание.

Олигархи то откапывают топор войны, то зарывают — в зависимости от состояния мировых рынков. Просел алюминий — иск Дерипаски к Потанину, надо приберечь деньги на компенсацию экологического вреда — ответный удар. А когда уже совсем дело плохо — «давайте объединим бренды». Вот и в середине года Потанин заговорил о готовности слияния «Норникеля» и «Русала»: мол, вместе мы сильнее и у нас больше возможностей противостоять санкциям. Пока рынок переваривал сенсацию, жизнь двух металлургических гигантов как-то более-менее наладилась, и идея объединения сошла на нет. Посмотрим, что будет в следующем году, когда придет пора подписывать новое «водяное перемирие» — акционерное соглашение.

Пока же основные дивиденды от олигархической дружбы-вражды получают Красноярский край и его губернатор Александр Усс. «Норникель» капитально перестраивает Норильск, «Русал» активно благоустраивает Красноярск и другие «города присутствия». Городам — благоустройство, губернатору — плюсики в карму, за год до выборов их не может быть мало.

Отставка мэра Красноярска

Отставка мэра Красноярска Сергея Ерёмина в середине лета была неожиданной. Градоначальника не вышвырнули вон, как его предшественника, а перевели на почетную пенсию — заместителем губернатора, курирующим всевозможное благоустройство. Строго говоря, в сентябре мэра ждали перевыборы, вернее, конкурс и утверждение городскими депутатами. Мало кто сомневался, что Ерёмин справится с переназначением легко: за четыре с половиной года ставленник Усса обрел собственный голос и стал популярен. Чего только стоят его крылатые фразы: «Птицы должны гордиться, пролетая над Красноярском!» или «Когда мы начали благоустраивать дорожные развязки, жители про меня стали писать в соцсетях — Властелин колец».

Или про мусор в общественных пространствах: «Можно по мешку определить, сколько оргазмов было». Или про своеволие застройщиков: «Как утро в курятнике: куда хочу, туда торчу!»

К концу четырех лет хозяйствования мэр стал позволять себе политические высказывания, а двух ярких политиков в предвыборный год на одной поляне быть не может. Мало ли какие иллюзии могут возникнуть у каких-нибудь заинтересованных сторон.

Красноярск — киностолица Сибири

В 2022 году Красноярск стал не только гастрономической столицей Сибири, но и кинематографической: сначала в прокат вышел фильм «Начать сначала». Спортивная драма о регби, которую полностью снимали в Красноярском крае. Со столичными звездами в ней были игроки «Красного Яра» и «Енисея-СТМ», которые в противоборстве друг с другом царят в российском регби с 1992 года.

В 2023 году выйдет восьмисерийный фильм «Красный Яр» — о «золотой лихорадке» в середине XIX века, где вместе с артистами краевых театров снялись Константин Крюков, Сергей Юшкевич, Макар Запорожский и Петр Рыков.

Первую серию фильма красноярцы уже увидели на спецпоказе. Получилось красиво, масштабно, с претензией, ярко и очень рекламно. Буквально — «все лучшее сразу»: смотровая площадка у часовни Параскевы Пятницы (с десятирублевки), Коммунальный мост (с десятирублевки), смотровая на Торгашинском хребте (новая), набережная Дивногорска (новая), вантовый мост (отремонтированный) и много других узнаваемых мест.

Формально сериал приурочен к 200-летию Енисейской губернии и 200-летию Минусинска. Но по первым же кадрам серии (губернатор Усс в гуще народной смотрит регбийный матч) мы понимаем, кто тут главный бенефициар. Помнится, 20 лет назад что-то подобное делал губернатор и генерал Александр Лебедь, с одним только отличием — до показа двухсерийной саги «На улице Марата» в четвертом сезоне «Улиц разбитых фонарей» он не дожил.

Откопали стюардессу

Не прошло и сорока лет (или прошло?), и в Красноярске снова строят метро. Только в XXI веке этот процесс начинался уже дважды и оба раза заканчивался сносом заборчиков с буквой «М» и консервацией объектов. Но теперь отступать некуда — впереди выборы губернатора. И построить метро (на федеральные деньги) — это наиболее выполнимый подвиг Геракла.

Собственно, на всякий случай есть еще и план «Б» — газификация Красноярска, но в его реализацию не верят ни в правительстве края, ни в «Газпроме». Да и метро — не совсем метро, хотя и называется так. Будет примерно как в Волгограде — метротрам: скоростной трамвай, который в центре города проходит под землей. Но слово «метротрам» мы не говорим, потому что это как мексиканский тушкан Эллочки-людоедочки. А в преддверии выборов губернатора Усса слова надо выбирать тщательно.

Уголовные дела

И, конечно, ни одно крупное свершение в Красноярском крае не обходится без скандалов, арестов и посадок. За 2022-й год в крае возбудили более 200 уголовных дел, связанных с коррупцией. В этом списке оказались как мелкие взяточники, так и вполне уважаемые люди: депутаты, крупные бизнесмены, высокопоставленные чиновники. Прокурора края хочется цитировать и цитировать: «Уголовные дела, связанные с коррупцией, не возбуждались в Лесосибирске, Минусинском районе, в Краснотуранском и Мотыгинском районах».

До сих пор возбуждаются дела о нарушениях при подготовке к Универсиаде-2019 и томятся в ожидании суда люди, интересным образом потратившие миллиард на предыдущей попытке строительства красноярского метро. По последнему делу проходит экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, который на допросе уже указал, что губернатор Усс и глава его правительства знали о проблемах при подготовке к строительству.

В красноярском СИЗО №1 уже пора выделять спецкамеру для руководителей Татышев-парка: за последние два года у главного общественного пространства города сменилось штук пять директоров, и те, кто поумнее, быстро ушли по собственному желанию, а те, кто самоувереннее — по желанию Следственного комитета.

Самые свежие новости с уголовных фронтов — это иск прокуратуры к строительной компании «Сибиряк» (один из крупнейших застройщиков), дескать, еще 10 лет назад застройщик незаконно получил землю комбайнового завода в центре города, и вот пришла пора восстановить статус-кво. Очень своевременное решение, если учесть, что на этой земле уже построен жилой микрорайон, часть квартир в котором выкупили федеральные (в том числе государственные) компании для своих сотрудников.

И буквально «под елочку» в Красноярске арестовали главу центра «Мой бизнес» Александра Граматунова, якобы он деньгами подведомственного учреждения погасил собственную ипотеку.

Выборы под угрозой экстрадиции

Как считают некоторые эксперты, большинство уголовных дел — демонстрация борьбы разных башен Кремля за место губернатора Красноярского края и удары лично по Александру Уссу, у которого, скажем в очередной раз, в сентябре 2023 года выборы. Правда, пока какие-то конкретные персоналии за этой борьбой не вырисовываются. Как в 2018 году не наблюдалась очередь, так и сейчас толпы желающих занять место не видно.

А вот стремление поддержать многоуважаемого Александра Викторовича очевидно. С какой удивительной скоростью отреагировали силовики и дипломаты на новость об аресте в Италии по требованию США сына красноярского губернатора, и с какой лихостью РФ объявила его в розыск по обвинению в отмывании доходов, чтобы добиться экстрадиции.

Уголовное дело в отношении сына — штука, конечно, неприятная, но надо ведь как-то Фокса с кичи вынимать. А дело как открыли, так и закроют. Или не закроют — в зависимости от того, какие настроения будут преобладать Кремле. Все-таки до выборов еще восемь месяцев, а регион официально назван стратегическим для экономики России. Конечно, важно, кто будет во главе реализации этой стратегии. Хотя, кто бы ни победил в этой «междусобойной» войне башен, я ему не завидую.

Моника Дегтярева


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Красноярск-2022: олигархи-ньюсмейкеры, обезглавленная столица, кино и уголовные дела перед выборами губернатора
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