Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 312

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

14:22 Росздравнадзор объявил о «задержках в доставке препаратов в аптеки из-за логистических проблем и повышенного спроса» в стране.

«В связи с повышенным спросом на отдельные лекарственные средства в настоящее время могут происходить временные задержки в доставке необходимого количества препаратов в аптеки, связанные с логистическими проблемами поставщиков и производителей, — говорится в заявлении ведомства. — При этом дистрибьюторы принимают меры по изменению логистических путей и оперативной доставке лекарств в аптечные организации».



13:43 Гендиректором «Почты России» назначен гендиректор ООО «Спортивные лотереи» Михаил Волков. «Спортивные лотереи» — это оператор государственной лотереи под брендом «Национальная Лотерея».

На посту гендиректора «Почты России» Волков сменил Максима Акимова. Волков — выходец из Приморья, занимал руководящие должности в Альфа-банке, долгое время работал в группе ВТБ, в 2015 году стал членом правления Банка Москвы.



13:20 В Томске прошли обыски у Станислава Шмакова — помощника депутата гордумы Томска Давида Аветяна («Яблоко»). Об этом со ссылкой на Аветяна сообщает ОВД-инфо*.

У Шмакова забрали рабочие документы, электронные устройства и велосипед. Мужчину увезли на допрос. По какому делу проходят следственные действия неизвестно.

12:10 Барнаульская журналистка RusNews Мария Пономаренко попросила суд перевести ее в СИЗО в знак протеста против мобилизации. Сейчас она находится под домашним арестом после более полугода заключения под стражей.

Ленинский районный суд Барнаула начал рассматривать дело Пономаренко по существу. На заседании журналистка и заявила ходатайство об изменении меры пресечения на СИЗО.

«Мотив, который наша коллега озвучила в судебном заседании — ее протест против мобилизации. Мария хотела личным примером показать, что лучше сесть, чем замарать руки кровью невинных, стать инвалидом или умереть. Суд отказал», — пишет RusNews.

Мать двоих детей, журналистка Мария Пономаренко провела в СИЗО полгода, ее отпустили под домашний арест только в ноябре. Ее обвиняют по пункту «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (распространении «фейков» про российскую армию по мотивам политической ненависти). Поводом стал пост Пономаренко в телеграме от 17 марта о драмтеатре в Мариуполе.

У Пономаренко двое несовершеннолетних детей, ей грозит до 10 лет колонии.

Мария Пономаренко была активисткой в Барнауле, ее штрафовали за одиночные пикеты, в том числе против изменения Конституции. На одно из заседаний по административным протоколам она пришла в суд маске «Путина в отставку», за что ее тоже оштрафовали. Затем Пономаренко работала на акциях протеста в Барнауле и Новосибирске уже как журналистка RusNews.

Закон о введении статьи 207.3 УК президент Р Ф Владимир Путин подписал 4 марта. С тех пор ее используют, в том числе против гражданских активистов, политиков и журналистов. Например, в СИЗО уже находятся основатель горно-алтайской газеты «Листок» Сергей Михайлов, главный редактор хакасского издания «Новый фокус» Михаил Афанасьев, а кузбасский журналист Андрей Новашов — под запретом определенных действий.

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10:50 Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв лишил артиста Максима Галкина* региональных наград: «ордена Почета Кузбасса» и «медали „За веру и добро“».

«В связи с совершением Галкиным Максимом Александровичем проступка, порочащего его как награжденного», — утверждается в опубликованном постановлении.

10:30 Казахстан готов уже в январе отправить первые 20 тыс. тонн нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба», но пока ждет письменного подтверждения от РФ, сообщил журналистам министр энергетики Болат Акчулаков.

По словам Акчулакова, «устное» подтверждение уже есть.

«Мы ждали официальное подтверждение от коллег из РФ, потому что пропуск [нефти] - через территорию РФ, — цитирует Акчулакова „Власть“. — Устно мы это подтверждение имеем. Пока устно Россия подтвердила, письменно я пока еще не видел. Я не думаю, что там проблемы будут, потому что мощности сейчас хватает, Главное, чтобы там потребители брали».

Всего же Казахстан, по предварительным данным, планирует экспортировать в Германию 1,5 млн тонн в 2023 году, но при необходимости может увеличить поставки до 6−7 млн тонн.

Главное на утро 11 января

• Представители врачебного сообщества обратились с открытым письмом к Путину, потребовав прекратить издевательства над политиком Алексеем Навальным в колонии и обеспечить ему необходимую медицинскую помощь. Письмо опубликовали врачи Александр Полупан и Александр Ванюков, призвав присоединиться и других медиков.

Ранее стало известно, что Навального в десятый раз закрыли в штрафном изоляторе владимирской ИК-6 — под предлогом умывания в неположенное время. Адвокат Вадим Кобзев сообщил, что в камере ШИЗО политик находится «с температурой, лихорадкой и кашлем», ему пытаются передать лекарства.

«Условия содержания и внешний вид Алексея Навального вызывают у нас огромное беспокойство за его жизнь и здоровье, — сказано в письме медиков Путину. — Отказ представителей ФСИН передавать Алексею необходимые лекарства создает прямую угрозу жизни гражданина Р Ф Навального Алексея Анатольевича. С медицинской точки зрения очевидно, что Алексей не получает медицинскую помощь в достаточном объеме, а содержание его в ШИЗО абсолютно противопоказано в его состоянии. <…> Мы требуем прекратить издевательства над Алексеем Навальным, требуем прекратить отправлять Алексея в ШИЗО, требуем допустить к нему гражданских врачей и, при наличии показаний, госпитализировать его в гражданскую больницу для полноценного обследования и лечения».

На момент публикации, письмо поддержали около 300 медиков, в том числе из Томска, Красноярска и Новосибирска.

• Административное дело о «пропаганде» ЛГБТ завели в России против против издательства «Попкорн букс», выпустившего «Лето в пионерском галстуке». Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»), который ранее сам и написал донос в Генпрокуратуру, МВД РФ, Роспотребнадзор и Роскомнадзор.

Протоколы составлены по ст. 6.21 КоАП РФ («пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений») и ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Что именно стало причиной для составления протоколов о правонарушениях, неизвестно. Сам депутат прежде утверждал, что «Попкорн букс» на обложках книг напечатало цитату из 29-й статьи Конституции России о запрете в стране цензуры и гарантии свободы слова, посчитав, что издательство таким образом «решило вступить в открытую схватку с российским государством и обществом».

• «Амедиатека» вырезала из сериала «Секс в большом городе» упоминания представителей ЛГБТ. Он недавно стал доступен на сервисе «Кинопоиск» по дополнительной подписке.

В девятой серии первого сезона слово «гей» в русском переводе заменили на слово «мальчик». При этом оригинальная аудиодорожка на английском языке, также доступная на «Кинопоиске», осталась прежней. Из шестой серии второго сезона вырезали часть сцены, в которой одна из главных героинь сериала говорит, что она не лесбиянка, обратили внимание «Осторожно новости». Все эти изменения меняют смысл происходящего на экране.

• Президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства Виктора Медведчука, который известен в СМИ как «кум Путина». Медведчук — депутат Верховной рады и бывший глава политсовета пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

В 2021 году Медведчука обвинили в госизмене. Его задержали, а потом обменяли с Кремлём на украинских пленным.

Гражданства Украины лишены Тарас Козак и Ренат Кузьмин, избранные в Верховную раду от ОПЗЖ, и внефракционный депутат Андрей Деркач.

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.