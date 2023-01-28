Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 329

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

15:35 В Красноярске задержанного с плакатом про Днепр и детей Евгения Ефремова отпустили из отдела полиции с протоколом о нарушении установленного порядка проведения акции, передает ОВД-Инфо*.

14:50 Воздушная тревога второй раз за утро 28 января объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины, передает ТАСС.

14:00 Проект застройки территории новосибирского военного городка №17, созданного в начале XX века, приостановлен. «Площадка активно прорабатывалась через Министерство обороны и Дом. РФ. Но в конце прошлого года Министерство обороны эту тему свернуло. И пока на паузе, — рассказал министр строительства региона Алексей Колмаков.

Участки в городке планировалось выставить на аукцион. Концепция застройки, как сообщали чиновники, предполагала создание историко-паркового комплекса «с элементами жилой застройки» и социальной инфраструктуры по единой архитектурной концепции.

Городок был частью массового военного строительства вдоль железной дороги в начале XX века. Часть объектов на его территории является культурным наследием региона. Подробнее тут.



12:30 В Красноярске задержали Евгения Ефремова, который стоял в подземном переходе с плакатом «Днепр. Дети», передает ОВД-Инфо*.

Подробностей, куда его везут и что хотят вменить, пока нет.

12:25 Лекарства «Тидомед Форте» и «Наком» для людей, страдающих болезнью Паркинсона, а также «Кортинефф» для пациентов с недостаточностью надпочечников пропали из ряда аптек Читы. Первые два препарата — импортные, их нет у поставщиков.

Препараты отсутствуют в аптеках «Эконом», «Флория», «Фармея», «Авицена», «Миницен», «Ригла» и «Планета здоровья», пишет «Чита.ру». Изданию на дефицит пожаловались жители города. Информацию подтвердили в краевом минздраве и в аптечных сетях. Подробнее тут.

12:00 В НГУ отменили стипендию для тех студентов, которые прежде лишились ее из-за академической задолженности, но потом смогли успешно пересдать экзамены или зачеты.

Решение принято под предлогом протеста прокурора.



10:14 Митинг против повышения тарифов ЖКХ пройдет в Новосибирске. Мэрия не согласовала акцию на 1 тыс. человек в центре города, но предложила провести акцию около аэропорта «Северный» 4 февраля.

Все подробности читайте здесь.



Главное на утро 28 января

• Минюст признал «иностранным агентом» официального представителя Далай-ламы XIV в России, Монголии и странах СНГ Эрдни Омбадыкова. Он также — верховный лама Калмыкии.



Кроме того, в список внесены солист группы Little Big Илья Прусикин, представительница Феминистского антивоенного сопротивления* Дарья Серенко, журналист Фидель Агумава, татарский правозащитник Рафис Кашапов, организация «Философия ненасилия» и «Фонд развития цифровых прав».

В качестве причины включения в реестр Минюст указал, что Прусикин, Агумава, Омбадыков, Кашапов и Серенко осудили начатую Путиным «спецоперацию». Кроме того, Серенко якобы «осуществляла сбор средств в поддержку недружественной страны — Украины», а Кашапов — «выступал с призывами к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности РФ».

• Роскомнадзор заблокировал сайты ЦРУ и ФБР. Какое ведомство приняло решение об этом, неизвестно.

• В Красноярске четырем подросткам предъявили обвинения в «диверсии, совершенной группой лиц» (ч. 2 ст. 281 УК), из-за поджога трансформаторной будки на железнодорожных путях. Об этом со ссылкой на источники пишут «Осторожно, новости».

В конце декабря в поселке Овинный загорелась трансформаторная будка, утверждает издание. У подозреваемых прошли обыски, изъяты телефоны и другая техника. Суд отправил молодых людей в СИЗО — им от 16 до 20 лет.

Напомним, что в январе стало известно о другом подобном деле в Бурятии. Якобы трое молодых людей 17-и, 18-и и 19-и лет «пробирались к релейным шкафам, которые питают дорогу, и уничтожали их самопальными горючими веществами». Их также обвинили в «диверсии» и арестовали.

• Чистая прибыль российских банков рухнула в 11,8 раза в 2022 году. Она составила 203 млрд рублей, тогда как в 2021-м была 2,4 трлн.

Показатель 2022 года — самый низкий с 2015 года.

«Банковскому сектору удалось компенсировать полученный в первом полугодии убыток в 1,5 трлн рублей (в основном от валютной переоценки и ПФИ) и получить небольшую прибыль. Такому результату в том числе способствовало постепенное восстановление основных доходов на фоне снижения ставок и роста бизнеса во втором полугодии», — утверждают в ЦБ.

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.