Кто станет назначенным мэром Новосибирска

© Тайга.инфо/Кирилл Канин. Анатолий Локоть

Горсовет Новосибирска официально отменил выборы мэра. Следующего главу администрации будут назначать депутаты по представлению конкурсной комиссии, составленной при участии губернатора. Тайга.инфо представляет возможных кандидатов на пост и рассказывает о нынешних раскладах.

Горсовет большинством голосов отменил выборы мэра на сессии 26 апреля. Полномочия нынешнего главы города Анатолия Локтя (КПРФ), которого дважды избирали жители, истекают в сентябре 2024 года.

Следующего руководителя администрации назначат голосами совета депутатов из кандидатов, представленных конкурсной комиссией. Половину ее членов назначит губернатор.

Поправки, внесенные на сессии в Устав города, фактически открывают возможность для смены и нынешнего мэра — по собственному желанию, либо по «недоверию» из-за уголовного дела. И хотя сам Анатолий Локоть всячески демонстрирует лояльность и даже отказался комментировать отмену выборов (нонсенс для публичного политика, которым он еще не так давно был), его дальнейшее пребывание на посту теперь висит на волоске, который может быть перерезан в любой момент.

Локоть удобен почти всей новосибирской элите, в силу своей податливости, но его антирейтинг тянет ко дну и рейтинг губернатора-единоросса Андрея Травникова, который объявил, что будет переизбираться в сентябре 2023 года. Ведь Травников в свое время поддержал переизбрание Локтя, а теперь будет нести ответственность за каждый день его пребывания в должности. А впереди еще и выборы президента РФ, которые также будут отягощаться ужасным состоянием, в котором Новосибирск находится каждую весну. Если раньше можно было твердить горожанам, что «вы сами его выбрали», то теперь Локоть — неотъемлемая часть «вертикали власти», и вертикаль несет за него ответственность.

Всё это, а также спешка, с которой отменялись выборы, говорит, что крайне высока вероятность, что 2023 год станет последним в мэрстве Анатолия Локтя. По сведениям Тайги.инфо негласный кастинг возможных преемников Локтя уже начался. Среди них чаще других называют вице-губернатора, экс-главу Октябрьского района Новосибирска Игоря Яковлева и первого вице-спикера заксобрания региона Андрея Панфёрова. Оба — единороссы.

Редакция перечисляет возможных кандидатов на кресло мэра и рассуждает о первых раскладах.

Андрей Панфёров

Первый заместитель председателя заксобрания Новосибирской области, руководитель фракции «Единая Россия».

В 1980-90-е Панфёров служил в спецназе ГРУ, участвовал в боевых действиях в Афганистане и в Чечне, неоднократно награжден. В 1998 году в звании подполковника «был уволен в запас по организационно-штатным мероприятиям». Некоторое время возглавлял ассоциацию участников боевых действий в Афганистане и других локальных конфликтов.

Впервые прошел в областной парламент в 2005 году по списку ЛДПР. Те выборы ознаменовались негласным противостоянием команды губернатора Виктора Толоконского с руководством регионального отделения «Единой России», которое находилось под влиянием Александра Карелина. Накануне кампании руководство отделения ЛДПР сменилось на лояльных Толоконскому Анатолия Кубанова и Виктора Старкова, а в списке на проходном месте оказался Андрей Панфёров. В 2010 году в отделении ЛДПР снова поменялось руководство, и почти вся фракция покинула партию.

В 2010 году Панфёров избирался в заксобрание по одномандатному округу уже от «ЕР». Партия не раз «бросала» его на решение сложных задач. Например, он обеспечивал положительное голосование депутатов горсовета по одобрению скандального проекта четвертого моста. Он же был одним из инициаторов митинга против постановки «Тангейзера» режиссера Тимофея Кулябина в оперном театре, а также Панферов выступал против сервисов проката самокатов в Новосибирске, объясняя это угрозой для пешеходов.

Панфёров также возглавляет добровольческий батальон «Вега», который отправился в зону «спецоперации» в Украине в январе 2023 года. О его амбициях в борьбе за пост сити-менеджера источники редакции рассказали лишь недавно, связав это, в частности, с возможной поддержкой со стороны депутата Госдумы РФ Дмитрия Савельева («ЕР»).

Анна Терешкова

Вице-мэр Новосибирска, руководитель департамента культуры, спорта и молодежной политики Новосибирска.

В 2001 году открыла в Новосибирске частную галерею «Старый город», а в 2010-м — Сибирский центр современного искусства. Входила в Общественный совет при Министерстве культуры РФ. Была членом федерального комитета «Гражданской платформы», на выборах президента в 2012 году стала доверенным лицом Михаила Прохорова. Замужем за экс-депутатом заксобрания Новосибирской области, председателем совета директоров «Сибирской хлебной корпорации» Дмитрием Терешковым. Мать пятерых детей.

В 2014 году Терешкова вошла в коалицию, поддержавшую Анатолия Локтя на выборах мэра. После его победы она получила кресло начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики, затем стала вице-мэром.

Терешкова остается фактически единственным участником коалиции вокруг Локтя, созданной в 2014 году (кроме собственно членов КПРФ), кто до сих пор работает в мэрии.



Игорь Яковлев

Единоросс и вице-губернатор Новосибирской области. Был в команде бывшего мэра Владимира Городецкого, возглавлял Октябрьский район и Центральный округ. Вместе с Городецким перешел в областное правительство, работал министром региональной политики, где формально отвечал за выборы (в условиях их фактического отсутствия и силового подавления любой конкуренции).

В конце 2022 года Яковлев уступил пост министра алтайскому политтехнологу Андрею Клюзову, но стал вице-губернатором. Он в последнее время посещает все значимые мероприятия и совещания в мэрии, на которых ни во что не вмешивается, но все «внимательно слушает», говорили источники Тайги.инфо.

Олег Клемешов

Первый вице-мэр Новосибирска. Прошел карьеру в муниципальных структурах (в основном — горэлектротранспорт) от мастера контактной сети до первого заместителя мэра. Политической активности не проявлял, хотя состоит в «Единой России».

Александр Зырянов

Генеральный директор АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области». Считается человеком, близким к первому вице-премьеру региона Владимиру Знаткову. Он уже не раз проявлял политические амбиции: баллотировался в заксобрание области, критиковал мэра Новосибирска Анатолия Локтя, выступал с публицистикой, нехарактерной для чиновников в СМИ.

Участвует в доставке гуманитарной помощи на Донбасс.

Андрей Гончаров

Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области. В 1993-м окончил Новосибирский педагогический институт, воспитанник спортивного клуба «Успех», основанного ныне депутатом заксобрания Вениамином Паком. Становился призером чемпионата России по каратэ-до.

В 2002 году закончил спортивную карьеру, стал директором фонда «Общее дело», близкого к группе влияния Пака. В 2005 году избран в горсовет, стал председателем комиссии по городскому хозяйству. В 2009-м становится заместителем руководителя Кировского района (где расположен клуб «Успех»), в 2014 — главой районной администрации Кировского района. С 2019 года — министр промышленности и торговли Новосибирской области.

Одно из возможных преимуществ Гончарова в том, что его соратник по клубу «Успех» Дмитрий Асанцев возглавляет горсовет.

Дмитрий Савельев

Депутат Госдумы по Центральному округу в Новосибирской области от «ЕР» (ранее — от ЛДПР по списку, а прежде — от ЛДПР по списку в Кемеровской области). Его брат, Владислав Савельев, является бенефициаром строительной группы компаний «Расцветай», ведущую широкомасштабную экспансию в Новосибирске (и не только). Ряд депутатов горсовета Новосибирска и областного парламента работают помощниками Дмитрия Савельева.

Вице-мэр Новосибирска Артем Скатов, отвечавший за «политический блок» мэрии, кстати, находится под судом по делу о клевете на Савельева, и фактически отстранен от работы.

Пост мэра для Савельева, скорее, понижение — тем более мэра, которого фактически назначат губернатор и единороссы. За ним проглядываются губернаторские амбиции.



Евгений Лебедев

Вице-спикер горсовета Новосибирска, лидер регионального отделения ЛДПР. Был помощником депутата Госдумы Савельева (когда тот был депутатом от ЛДПР). В 2019 году занял третье место на выборах мэра.

Лебедев считается одним из тех, кто по-прежнему входит в группу влияния Савельева и компании «Расцветай». В случае его назначения может сложится интересная ситуация, когда исполнительную власть в крупнейшем муниципалитете России, где сохраняется система здержек и противовесов между крупными застройщиками, доверят человеку, которого прямо ассоциируют с одним из игроков рынка.

Вячеслав Илюхин

Депутат заксобрания Новосибирской области, лидер регионального отделения партии «Родина». Начинал заниматься политикой в «Клубе избирателей Николая Мочалина». Его электоральная вотчина — поселок Пашино. Был председателем совета директоров строительной компании «Стрижи». Некоторое время возглавлял областное государственное «Агентство развития жилищного строительства».

В 2005 году Илюхин первый раз избрался в горсовет. Возглавлял комиссию по градостроительтву, а также — фракцию «Единая Россия». Но в 2015 году вышел из «ЕР», объяснив это тем, что «„Единая Россия“ из партии власти превратилась в партию при власти. Вследствие гегемонии „Единой России“ Совет депутатов и законодательное собрание стали просто-напросто инструментами в руках исполнительной власти, которые партия использовала по своему усмотрению. Это не могло пройти незамеченным. Народ нельзя обмануть. И последние выборы мэра города Новосибирска показали, что люди не доверяют действующей власти, не доверяют партии „Единая Россия“».

Вскоре после этого возглавил отделение партии «Родина».

Известен своей острой критикой как мэрии Новосибирска, так и областного правительства (например, в части скандальных концессий, заключенных, в том числе при губернаторе Травникове).

Расклад и шансы



Как показал опыт Якутска с мэром Сарданой Авксентьевой, перед тем, как уйти «по-хорошему», «оппозиционный» градоначальник сначала делает своим первым заместителем потенциального преемника из «Единой России». И тот перенимает должность «по преемственности».

У Анатолия Локтя уже есть вице-мэр из «Единой России» — Олег Клемешов. Он станет врио, если завтра Локоть неожиданно «уйдет». Однако его шансы не слишком велики — за Клемешовым не стоит группа с существенным влиянием. Он мог бы стать «компромиссной фигурой», но тоже вряд ли. Ведь смена мэра диктуется не только желанием кого-то захватить пост — есть насущный запрос, общественный и политический, на наведение порядка в городском хозяйстве. И остаются большие сомнения, что Олег Клемешов, выросший как руководитель именно в этом хозяйстве, способен его изменить.

Куда выше шансы Андрея Панфёрова. За ним поддержка существенной части заксобрания, «Единой России», он боевой офицер и очень соответствует моменту своими традиционалистами взглядами. Есть два недостатка, которые могут помешать ему занять пост. Первый, несущественный — Панфёров негибок как политик, и может резкими действиями расшевелить как бы замерше на фоне «спецоперации» новосибирское обществео. Другой более важен — взгляды Панфёрова на городское хозяйство крайне далеки от современной науки управления городами (взять хотя бы его крестовый поход против самокатов). Трудно даже предположить, какой из него получится управленец, какими методами будет наводиться порядок и на что этот порядок будет похож. Но с другой стороны, мнение горожан в последнее время мало кого волнует, а сам Новосибирск уже много лет приносится в жертву политической целесообразности. Принесут и ещё раз, если будет надо.

Анна Терешкова в каком-то смысле — антипод Панфёрова. У нее есть ряд очевидных плюсов — начиная от мощной группы поддержки, заканчивая тем, что она современная эффектная женщина, а женщин в российской (и особенно — новосибирской) политике мало. К тому же, почти все успехи, которыми может похвастать мэрия Локтя, связаны с деятельностью Терешковой (новые парки, скверы, набережная и новогоднее украшение города). «Тянут вниз» Терешкову политические соображения — ей наверняка припомнят и поддержку современного искусства, и близость к Михаилу Прохорову.

Чаще всего в качестве потенциального сити-менеджера называют Игоря Яковлева. Чиновник с большим опытом, он прошел путь в административной лестнице с самого низа до вице-губернатора. Не отличался какими-либо яркими заявлениями, действуя в тиши кабинетов. Не реагировал на публичные критику и обвинения (в том числе — в неэффективности). Но, судя по всему, мнение руководителей об Игоре Яковлеве отличалось от мнения его критиков — карьера же не прерывалась. Ходят слухи, что кандидатура Яковлева стала компромиссной между двумя группами влияния — депутатов Госдумы Виктора Игнатова и Дмитрия Савельева.

Впрочем, сегодня компромисс может быть, а завтра его может уже и не стать. Очевидно, что окончательно кандидатуру будут утверждать в администрации президент. И кто его знает, как оттуда смотрят на новосибирские группы влияния. Кроме того, Яковлев не раз упоминался в громком уголовном деле ОПС «Труновские».

Если депутат Госдумы Виктор Игнатов славен своим умением политической эквилибристики и выстраивания сиюминутных коалиций, то Дмитрий Савельев ползет по сцене новосибирской политики с упорством бульдозера, сдвигая одних депутатов, и ставя на их место других, лояльных себе. Нельзя исключить того, что в следующем городском совете у неформальной фракции Савельева (или ГК «Расцветай») может оказаться контрольный пакет. Тогда Савельев сможет, как минимум, не допустить нелояльного к нему сити-менеджера, а как максимум — настоять на назначении «своего». Вряд ли таким «мэром» станет он сам. Может быть Евгений Лебедев — ведь он занимал третье место на прямых выборах. Впрочем, скорее это будет более компромиссная фигура. В принципе, если у тебя в руках существенная часть городского совета, любой мэр-чиновник будет тебе лоялен (ведь горсовет может отправить мэра в отставку).

Запасными кандидатами от областного правительства могут быть Андрей Гончаров и Александр Зырянов. За Гончаровым, кроме уже изрядного административного опыта, есть поддержка влиятельной группы депутатов из «Успеха». За Зыряновым — накопленный политический капитал и поддержка вице-премьера Владимира Знаткова.

Если бы выборы (пусть даже и среди депутатов) были бы без административного давления и решения «сверху», на них мог бы иметь шансы Вячеслав Илюхин, много лет проработавший в городском совете и имеющий богатый опыт в строительной сфере. Но, учитывая конкурсную комиссию и жесткие партийные установки (а у «ЕР» они несомненно будут), шансов Илюхин не имеет.

Тайга.инфо

