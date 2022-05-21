Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 78

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. В главном университете страны отменяют Андрея Сахарова.

10:30 Поставки электроэнергии из России в Евросоюз останавливаются. Экспорт в Финляндию прекратился неделю назад, а в Латвию, Литву и Эстонию завершится 22 мая. Торги приостанавливаются из-за невозможности проведения денежных расчетов. Как пишет «Коммерсантъ», Евросоюз был самым крупным и рентабельным рынком для «Интер РАО». Найти замену этому направлению вряд ли получится, полагают аналитики.

Главное на утро 21 мая

• Минюст РФ внес в реестр физлиц— «иностранных агентов» шахматиста Гарри Каспарова*** и политика Михаила Ходорковского***.

«Мне остается только гордиться тем, что я причислен к лику иноагентов — как журналистов, так и нет, — отметил Ходорковский в беседе с телеграм-каналом ЧТД. — Исполнять то, что прописано в законах об иноагентах, я, конечно, не буду, я не подчиняюсь российским законам. До 24 февраля у меня еще были какие-то сомнения, а с 24 февраля я с российским государством <…> порвал все отношения».

• На физическом факультете Московского государственного университета отменили лекции, посвященные 101-летию лауреата Нобелевской премии мира Андрея Сахарова, передают «Инициативная группа МГУ» и «Протестный МГУ».

«Произошедшее имеет, безусловно, политический характер, — отметили в „Инициативной группе“. — Завтра исполняется 101 год со дня рождения Андрея Сахарова, личность которого связана с созданием оружия массового поражения — водородной бомбы, но также с последовательной критикой его испытания и использования, с многолетней борьбой за мир и права человека в СССР. За свою общественную деятельность Сахаров был удостоен Нобелевской премии мира. Отмена лекций об Андрее Сахарове — акт цензуры, попытка предать забвению память об учёном-выпускнике МГУ с мировым именем».

• Бывший канцлер Германии Герхард Шредер покинул пост председателя совета директоров «Роснефти».

• Компания «Байкал-Инвест», производящая водку, подала заявку на регистрацию торговых знаков с буквами «Z» и «V». Если заявка будет одобрена, на бутылках появятся надписи «Z своих не бросаем» и «Сила V правде».

ООО «Байкал-Инвест» принадлежит ЗПИФ «Байкал» под управлением УК «Финпартнер». С февраля 2020 года единственный бенефициар этой компании — «Центр-М», который до 2012 года принадлежал принадлежал близким Путину олигархам Аркадию и Борису Ротенбергам, пишет РБК. Позже владельцем стал Владимир Дойников, который был связан с СМП Банком. Представитель Аркадия Ротенберга опровергал его отношение к УК «Финпартнер».

«Буква Z символизирует трагедию и горе как для России, так и для Украины», — заявила ранее замруководителя Россотрудничества, бывшая прокурор Крыма и экс-депутат Госдумы от «ЕР» Наталья Поклонская.

• Лидер ДДТ Юрий Шевчук отказался давать показания по делу о дискредитации российской армии (ст. 20.3.3 КоАП), которое на него завели после концерта в Уфе, сообщил Павел Чиков.

«Родина, друзья, это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина», — говорил Шевчук на концерте в Уфе. Зал ответил ему аплодисментами.

«Материал о дискредитации части тела верховного главнокомандующего вооруженными силами РФ движется из Уфы в Петербург, — отметил Чиков. — В Дзержинском суде СПб его ожидает адвокат Александр Передрук, принявший защиту лидера группы ДДТ».

*По версии Минюста Р Ф , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.