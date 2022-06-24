Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 112

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Военно-транспортный самолет рухнул в Рязани, военкомат подожгли в Белгороде, визовый центр Украины будет в Новосибирске.

14:26 Сотрудники Центра «Э» пришли в «Ельцин Центр» в Екатеринбурге. По данным «Ъ», они начали проверку по факту распространения «экстремистской литературы», которую ранее изъяли в офисе уральского «Мемориала» (внесен Минюстом РФ в реестр НКО-иноагентов и ликвидирован).

Сейчас в «Ельцин Центре» проходит конференция об «Истории сталинизма».

13:45 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял директора Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Матео Мекаччи, говорится на сайте главы республики.

akorda.kz

13:23 Белорусская автомобильная ассоциация (БАА) предложила избавиться от доминирования на местном рынке автомобилей, произведенных или ввезенных из России.

«Уровень розничных цен на такие автомобили в основном определяется двумя факторами: цена российского экспортера для Беларуси и курс российского рубля по отношению к белорусскому, — говорится в заявлении БАА. — Однако долевой вклад этих факторов в уровень конечных цен претерпел существенные изменения в течение последних месяцев. Если в первой половине весны основное давление на цены в Беларуси оказывала импортируемая инфляция, то для конца второго квартала характерна не только стабилизация цен поставщиков, но и достаточно ощутимая дефляция в отрасли, которая является следствием низкого спроса на новые легковые автомобили. В настоящее время основным фактором, осуществляющим повышающее давление на цены российского импорта, является валютный курс. Укрепление российского рубля к белорусскому с начала года уже превысило 38%. И, к сожалению, эффект переноса текущего валютного курса в цены импортируемых из России автомобилей еще не завершен».

В наиболее выгодном положении сейчас оказались дилеры, продающие автомобили, ввозимые из-за пределов Евразийского экономического союза, а также производимые в Беларуси: «Эффективным решением ограничения роста цен на новые легковые автомобили может являться возврат к прямому импорту автомобилей белорусскими импортерами непосредственно от зарубежных автопроизводителей из-за пределов Евразийского экономического союза. Однако, помимо согласия самих автопроизводителей, это потребует принятия решений в сфере оценки соответствия на национальном уровне».

13:18 В Ямало-Ненецком автономном округе загорелся пассажирский поезд. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре 24 июня.

«На перегоне „Ханымей-Ноябрьск-2“ Свердловской железной дороги произошло возгорание вагона 13 пассажирского поезда 379 сообщением „Новый Уренгой — Оренбург“. Осуществлена отцепка вагона и его тушение. В вагоне находилось 19 человек, жертв и пострадавших нет», — рассказали в ведомстве.

Предварительной причиной возгорания назвали поджог.





12:06 В КПРФ поддержали главу профсоюза «Курьер» Кирилла Украинцева, которого преследуют по «дадинской статье» о повторном нарушении порядка проведения массовых акций (ст. 212.1 УК). Депутат Госдумы Сергей Обухов потребовал выпустить его на свободу.

Следствие считает, что Украинцев размещал в интернете «публикации с призывами к работникам курьерских служб и такси выходить на акции протеста против нарушения их трудовых прав». Его отправили его в СИЗО.

«Что же сотворил „злодей“ Украинцев? По меркам современной России его преступление действительно носит особый характер. Этот „смутьян“ посмел защищать права рабочих! Да, обычных курьеров, чьи условия труда становятся всё хуже из-за жадности нанимателей, — отметил Обухов в своем телеграм-канале. — Фактически, это уголовное преследование за профсоюзную деятельность — очередное проявление нашего насквозь олигархического режима. И снова мы убеждаемся, что „свобода для бизнеса“ — это в первую очередь свобода для олигархата, для „своих“. Именно потому, что я уверен в невиновности и добропорядочности Кирилла, я с чистой совестью подписал ходатайство о его освобождении из-под стражи».

11:48 «Прямая линия» президента РФ Владимира Путина состоится, но «чуть позже», заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Прямая линия — она будет обязательно. Она не забыта, более того — востребована», — считает Песков (цитата по РБК). Но сейчас у Путина «очень много более важных мероприятий».

kremlin.ru

11:30 Правительство РФ рекомендовало чиновникам перейти на корпоративный мессенджер от VK и TrueConf вместо использования зарубежных сервисов Zoom, Webex и WhatsApp. Сотрудники уже начали исполнять поручение, узнал «Ъ». В частности, в письме директора департамента цифровой трансформации Минэкономики Александра Маслова первому замминистра Илье Торосову и другим сотрудникам министерства сказано о «недопустимости использования для служебного взаимодействия» зарубежных мессенджеров и сервисов видео-конференц-связи.

При этом участники рынка обратили внимание, что в рекомендациях правительства фигурирует именно TrueConf, а не другие российские продукты. «Минцифры начало рассылать в госорганы письма с настоятельной рекомендацией использовать TrueConf еще в начале пандемии. В списки и каталоги импортозамещения видео-конференц-связи подавались несколько отечественных разработчиков, включая и „ВидеоМост“, но в рассылках министерства оказывается только TrueConf»,- рассказал директор по продажам «ВидеоМоста» Дмитрий Шульга.

«Похоже, мы имеем дело с системным и несправедливым продвижением одного поставщика в ущерб другим отечественным разработчикам», — предположил Шульга.

11:22 Пожар произошел в здании военкомата в Белгороде в ночь на 24 июня. Загорелось двухэтажное здание на Белгородском проспекте, сообщили в ГУ МЧС по региону.

«По прибытии на место пожарного подразделения было установлено, что произошел пожар на первом этаже», — уточнили в ведомстве.

По данным Baza, военкомат «закидали „коктейлями Молотова“». Неизвестный мужчина разбил окно и метнул в 106-й кабинет две бутылки с зажигательной смесью.

После 24 февраля во многих регионах России начали гореть военкоматы. По последним данным, известно о 14-15 поджогах.



11:10 Бывший главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Гарри Реднапп прокомментировал будущее российского футбола после отстранения клубов от еврокубков и ухода части игроков на фоне ситуации в Украине.

«С уходом легионеров больше игровой практики получат российские футболисты. Это, конечно, ослабит чемпионат, но тут ничего не поделаешь. Насколько сильно по российскому футболу ударит отсутствие еврокубков? Этот фактор окажет сильнейшее влияние на лигу, без сомнений, — цитирует Реднаппа „Чемпионат“. — <…> Российским клубам придется очень сложно. Сколько лет понадобится, чтобы российский футбол вернулся на досанкционный уровень? Все зависит от того, сколько продлится дисквалификация. Никто не знает, когда это закончится. Затем российские клубы будут начинать свои выступления в еврокубках с самых первых квалификационных раундов. Придется строить всё с самого начала. Но давайте будем честными, российские клубы уже давно не сильны на международной арене. Они больше не оказывали серьезного сопротивления в Лиге чемпионов, не преодолевали групповую стадию. Чемпионат России — больше не сильная лига. И отстранение от еврокубков сделает его только слабее».

На этом фоне чемпионату Футбольной национальной лиги РФ решили вернуть историческое название — первый дивизион.

10:49 Число погибших при крушении военно-транспортного самолета Ил-76 в Рязани выросло до четырех, сообщил источник ТАСС.

10:42 Власти Сретенского района Забайкалья решили поместить на герб территории золотого манула. Утверждается, что он станет символом «экономических возможностей» и «устремлений в будущее».

«Осторожное, но динамичное поступательное движение кота свидетельствует о новых экономических возможностях для развития района и его устремлениях в будущее», — написал глава района Алексей Закурдаев в своем телеграм-канале.

Все подробности о мануле читайте здесь.

10:15 Стратегия развития Сибири, подготовленная по поручению президента РФ Владимира Путина, оказалась «странной», заявил новосибирский губернатор Андрей Травников. Она сконцентрирована лишь на повышении объемов добычи полезных ископаемых.

Чиновник-единоросс раскритиковал подходы федеральных властей. Все подробности здесь.

10:10 Россияне смогут оформить визы в Украину через центры компании VFS Global только в восьми городах. Самым восточным оказался Новосибирск.

Все подробности читайте здесь.

09:19 Военно-транспортный самолет Ил-76 разбился рядом с жилыми домами в Рязани. Он летел из Оренбурга в Белгород, а в Рязани приземлялся на дозаправку.

По данным ТАСС, на борты были 10 человек, сообщается о пяти пострадавших. Источник «Интерфакса» рассказал, что, как минимум, один человек погиб, семеро госпитализированы.



Телеграм-канал Aviaincident узнал о троих погибших. По его данным, на борту было девять человек. Самолет, как передает РИА Новости, упал недалеко от жилых домов, в районе Михайловского шоссе.

Главное на утро 24 июня

• В школьный курс по истории России предложили включить «спецоперацию» в Украине. Поправки в федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего общего образования подготовило Минпросвещения РФ.

«Спецоперацию» хотят добавить в «базовый уровень» истории наряду с «возрождением Российской Федерации как мировой державы» и «воссоединением Крыма с Россией». Ранее в школьную программу по новейшей истории для девятиклассников включили тему о «признании ДНР и ЛНР», писала Тайга.инфо.

• Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) назвала «наиболее убедительным сценарием» то, что малазийский боинг рейса MH17 был сбит в 2014 году над Украиной ракетой, выпущенной из российского комплекса «Бук». Об этом говорится на сайте ПАСЕ.

«Вместо того, чтобы предоставить компетентным следственным органам достоверную информацию, российские власти распространяли дезинформацию, в том числе последовательные противоречивые версии событий, призванные создать путаницу, — заявили в ПАСЕ. — Как показывают разведывательные данные из открытых источников, опубликованные в многочисленных отчетах, российские власти дошли до того, что представили сфальсифицированные данные радаров, спутников и другие данные, чтобы скрыть правду».

Ассамблея «полностью опровергла» версии, что рейс MH17 был сбит украинскими истребителями Су-25 или МиГ-29, или «Буком», выпущенным с подконтрольной властям Украины территории.

В 2020 года в Гааге начался заочный суд над четырьмя подозреваемыми по делу MH17: экс-министр обороны «ДНР» Игорь Стрелков (Гиркин), отставной офицер ГРУ Сергей Дубинский, подполковник запаса ВДВ Олег Пулатов и бывший командир «ДНР» Леонид Харченко.

• Онлайн-площадка Ozon начала продавать товары, ввезенные через «параллельный импорт». «Мы уже начали продавать от Ozon популярные бренды электроники, в том числе смартфоны, компьютеры и их комплектующие, ввезенные по механизму параллельного импорта», — утверждают в компании.

О том же самом объявила сеть «Связной». Речь идет, в частности, о смартфонах Apple и Samsung и игровых консолях PlayStation, Xbox и Nintendo.

Ранее Госдума приняла законопроект о легализации параллельного импорта, который позволяет ввозить в РФ без разрешения правообладателя товар, который продается в других странах.

• Американский производитель телекоммуникационного оборудования Cisco решила свернуть бизнес в России и Беларуси. Это одна из крупнейших транснациональных корпораций, специализирующаяся в области высоких технологий.



*По версии Минюста РФ, является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.