Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 118

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют.

11:47 Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Сергей Красильников утверждает, что «многие руководители западных компаний» были на питерском экономическом форуме.

«Открою секрет, многие руководители западных компаний, несмотря на все запреты, приехали все-таки на Петербургский международный экономический форум, но вели себя там крайне осторожно, осмотрительно, — уверяет Красильников госагентство РИА Новости. — До такой степени, что для того, чтобы их никто не заметил и не узнал, они прибегали к маскировке — парики, маски, плащи!»

«Чтобы дядюшка Сэм не погрозил им из-за океана пальцем, западный бизнес предпочитает в настоящее время действовать России тихо, особо не афишируя своей деятельности», — утверждает он.

Причем в том же интервью РИА Новости Красильников назвал возвращение западных компаний «худшим сценарием» для России.

11:41 Китайский производитель смартфонов Honor приостановил поставки устройств в Россию, передают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Китайская компания ищет партнеров в Армении, Грузии и уже достигла договоренности в Узбекистане, чтобы ввозить в Россию смартфоны с помощью «параллельного импорта», утверждает один из собеседников редакции.

РИА Новости со ссылкой на источники сообщало, что компания Huawei, которой до ноября 2020 года принадлежала Honor, начала закрывать торговые точки в РФ.

11:37 Новосибирск. Фото от читателя.





11:11 19-летнюю жительницу Кемерова обвинили по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП («дискредитация» ВС РФ) за срыв листовок с автомобиля в поддержку «спецоперации». Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Дело занимался центр «Э». Рудничный райсуд Кемерова оштрафовал девушку на 15 тыс. рублей, утверждают в полиции. В электронной базе суда дело найти не удалось.

Кроме того, ранее на девушку завели дело по ч. 1 ст. 214 УК (вандализм) за повреждение «информационного баннера».

11:00 Пост директора «Гоголь-центра» занял руководитель новосибирской государственной филармонии Александр Бочарников.

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Главное на утро 30 июня

• Московский «Гоголь-центр» закрыт, сообщил его бывший худрук и режиссер Кирилл Серебренников.

«Теперь они решили закрыть театр. За позицию. За честность. За попытку свободы. За то, что все месяцы, что идет <…> [спецоперация], в театре актеры, протестуя против <…>, не выходят на поклоны, заканчивая каждый спектакль изображением голубя мира, — рассказал в телеграме Серебренников (мы вынуждены цензурить его речь из-за репрессивных законов). — За то, что не сняли с репертуара мои спектакли. За то, что остались порядочными людьми».

Департамент культуры Москвы, объявивший 29 июня о смене руководства центра, утверждает, что не закрывал «Гоголь-центр». Но из его заявления следует, что название «Гоголь-центр» может быть ликвидировано: «Это учреждение культуры не прекращало быть театром им. Гоголя, когда творческий коллектив начал именовать его „Гоголь-центром“. Таким оно по документам и остается. Сменится только руководство театра — художественный руководитель и директор».

• Министр экономического развития Максим Решетников признал возможное сокращение производства на многих предприятиях. Он также не согласен с позицией Минфина РФ.

«Минфин сейчас предлагает конструкцию бюджетного правила, которая заключается в том, что мы сокращаем расходы и, соответственно, с этими деньгами выходим на валютный рынок, предъявляем спрос на валюту и тем самым повышаем курс. С нашей точки зрения, мы пока не видим в этом предложении решения текущей ситуации», — цитирует Решетникова РИА Новости.

Более того, предложенные действия могут лишь ухудшить, потому что «в условиях недостатка спроса сокращение бюджетных расходов только еще более негативно повлияет на экономику», считает Решетников.



• Производство легковых автомобилей в России в мае 2022 года упало на 96,7% по сравнению с маем 2021 года, следует из данных Росстата. Всего в январе-мае 2022-го выпуск легковых автомобилей в РФ упал на 56,4% по сравнению с показателем того же периода прошлого года.

• Опубликована Декларация Мадридского саммита НАТО. Из нее следует, что альянс «самым решительным образом» осуждает действия Кремля в Украине и называет это грубым нарушением международного права. НАТО планирует наращивать поддержку Украине.

Россия намеренно усугубляет продовольственный и энергетический кризис, считают в НАТО. Сама РФ сейчас представляет собой наиболее значительную и непосредственную угрозу безопасности союзников, миру и стабильности в евроатлантическом регионе, решили в альянсе.

• Руководство Санкт-Петербургского государственного университета уволило профессора кафедры истории СНГ и директора центра по изучению истории Украины Татьяну Таирову-Яковлеву. Решение названо «привлечением к дисциплинарной ответственности в виде увольнения».

Таирова-Яковлева в марте публиковала видеообращение, в котором выступила против действий Кремля в Украине, а Путина сравнила с Николаем I. Донос на нее в полицию написал заместитель ректора СПбГУ по безопасности Дмитрий Грязнов, отметила «Ротонда». Среди других доносчиков было и содружество ветеранских организаций «За други своя», среди ее членов - депутат заксобрания Питера от «ЕР» Алексей Цивилёв и другие мужчины, называющие себя спортсменами и бывшими военнослужащими.

При этом еще 28 февраля СПбГУ вручало Таировой-Яковлевой диплом лауреата премии «За научные труды» в категории «За фундаментальные достижения в науке» за цикл работ по истории Центрально-Восточной Европы и Украины. А 15 апреля она еще входила в состав ученого совета Института истории университета.

*По версии Минюста РФ, является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.