Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 131

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Lego окончательно уходит из РФ.

13:20 Вице-премьер РФ Юрий Борисов, курирующий в правительстве оборонную промышленность и космос, уйдет в отставку, пишет РБК со ссылкой на источники. Они рассказали изданию, что Борисов может занять должность главы «Роскосмоса», которым сейчас руководит Дмитрий Рогозин.

В июне 2022 года вице-премьер Борисов оправдал выпуск машин без подушек безопасности в России. По его словам, это нужно, чтобы избежать остановки работы автозаводов.



«Что такое остановить на несколько месяцев автомобильный завод? Это как остановить доменную печь, ее потом не запустишь. Было принято непопулярное, но временное решение перейти на модели с упрощенной спецификацией, отказавшись от привычных услуг, сервисов. Просто для того, чтобы сохранить объемы производства, сохранить рабочие руки на предприятии. Переживем, не война в этом плане: поездят и без подушки безопасности какое-то время, потом поменяют и поставят», — сказал Борисов.



Отметим, что Юрий Борисов был заместителем министра обороны РФ до назначения вице-премьером в 2018 году.

12:00 Управление делами красноярского губернатора Александра Усса тем временем потратит почти 7 млн рублей из краевого бюджета на моноблоки.

Все подробности читайте здесь.

12:00 Вода прорвала дамбу и «затопила все улицы и придворовые территории» якутского города Верхоянск, сообщила пресс-служба администрации района.

«Из-за угрозы аварий на линии электропередач и подстанции в половине домов социальных объектов за короткое время приостановлена подача электроэнергии», — заявили в администрации.

В оперштабе Якутии утверждают, что подтоплено только 54 приусадебных участка: «Паводок, вызванный обильными дождями, идет вниз по течению. Сегодня начало затапливать город Верхоянск. Кроме, того уровни воды повышены в селе Борунук. Через 1,5 — 2 суток вода должна уйти ниже по течению реки Яны».

Ранее паводок начался в Кобяйском районе и селах Верхоянского района Якутии.

11:55 Пикет в поддержку якутского шамана Александра Габышева, который хотел «изгнать Владимира Путина», прошел в Чите. Он находится на принудительном психиатрическом лечении после похода на Кремль, во время которого в городах Сибири проходили акции против федеральных властей. Габышева, напомним, задержали на границе Бурятии и Иркутской области.

Все подробности читайте здесь.

10:22 Директор фонда «Иннопрактика» Катерина Тихонова, известная как дочь Владимира Путина, станет сопредседателем нового координационного совета по импортозамещению в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом РБК сообщили в РСПП.

Катерина Тихонова занимает пост замдиректора Института математических исследований сложных систем МГУ и руководит фондом «Национальное интеллектуальное развитие», совмещая пост с должностью главы Центра национального интеллектуального резерва (подразделение МГУ). Структуры работают под брендом «Иннопрактика».

В апреле 2022 года США, Евросоюз, Великобритания, Канада, Япония и Австралия ввели против Тихоновой санкции, предусматривающие запрет на въезд, блокировку всех активов и счетов.

10:10 Телеграм-канал Tomskpolit сообщил со ссылкой на читателя, что во время визита генпрокурора РФ Игоря Краснова в Томскую область всем сотрудникам прокуратуры пообещали повысить с 1 октября зарплаты сразу на 9,5%, а пенсии — на 10%.

«Дополнительно будут установлены фиксированные надбавки за „сложность и напряжённость“ в размере 40% для городских и районных прокуратур и 25% для работников прокуратуры Томской области», — пишет канал.

Главное на утро 13 июля



• Уголовное дело возбуждено на оппозиционного политика, муниципального депутата Москвы Илью Яшина. Его подозревают по пункту «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политическом ненависти).



Дело возбуждено из-за прямого эфира, который политик провел на своем ютьюб-канале 7 апреля, где говорил о Буче.

При этом Яшин находился в спецприемнике, где отбывает 15 суток ареста по статье КоАП о «неподчинении полицейскому». Именно по такой же схеме было возбуждено дело на другого оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу*** — тот после 24 февраля остался в России, на него составили сначала административный протокол о «неподчинении», посадили в спецприемник, а затем возбудили дело по ст. 207.3 УК и закрыли в СИЗО.

• Правительство Москвы договорилось с Ираном о производстве иранских машин на заводе «Москвич», рассказал RTVi глава российского центра «Иранцы за рубежом» Мирзаи Гази Аббас Мослем.

«У нас есть серьезный диалог с „Москвичом“, есть предварительное соглашение, чтобы иранские автомобили производились в России под брендом „Москвич“», — рассказал Мослем.

Иранские производители также обсуждают использование автомобильных заводов в Татарстане для выпуска машин под брендами «Волга» и «Победа», утверждает Мослем.

Ранее московский завод «РЕНО РОССИЯ» был официально переименован в АО «Московский автомобильный завод „Москвич“». О том, что на московском заводе корпорации Renault, который забрало себе городское правительство, будут выпускать автомобили под брендом «Москвич», ранее заявил мэр Сергей Собянин.

• Европейское космическое агенство (ЕКА) прекратило сотрудничество с «Роскосмосом» по марсианской миссии. В ответ глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поручил прекратить работу с европейским манипулятором ЕКА, установленным на российском блоке Международной космической станции.

«Даю команду нашему экипажу на МКС прекратить работу с европейским манипулятором ERA», — написал Рогозин в телеграме.

• Анатолий Чубайс покинул пост сопредседателя Ассоциации развития возобновляемой энергетики. Вместо него избран председатель совета директоров группы компании «Ренова», миллиардер Виктор Вексельберг.

Заявление об отставке написал сам Чубайс. Он утверждает, что его уход поможет развитию возобновляемой энергетики в России.

В конце марта Анатолий Чубайс покинул пост спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями и уехал из России.

• Датская компания Lego решила окончательно уйти с российского рынка, сообщает Inc.

«Учитывая продолжающиеся существенные нарушения операционной среды, мы приняли решение прекратить коммерческую деятельность в России на неопределенный срок. Это включает в себя прекращение работы большей части нашей московской команды и наше партнерство с Inventive Retail Group», — рассказал гендиректор российского подразделения корпорации Евгений Чихачев.

Из российского подразделения уволили 70 человек. Inventive Retail Group управляла 81 фирменным магазином Lego в РФ.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.