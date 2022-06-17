Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 105

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют.

10:53 Выручка «КАМАЗа» по итогам 2022 года снизится из-за сокращения производства наиболее современных моделей грузовиков К4-К5 в пользу более простых К3 и падения экспортных поставок, спрогнозировал гендиректор компании Сергей Когогин, передает «Интерфакс».

«Что касается наших продаж, основная сложность будет с поколениями К4 и К5, — признал Когогин. — В бизнес-плане этого года у нас было 16 тыс. автомобилей К4 и К5 — по 8 тыс. машин каждого поколения. Производство машин К4 мы хотели завершать в этом году, максимум — до середины 2023 года, поэтому ситуация с К4 была для нас не слишком критичной. Но основная история — с поколением К5. В этом году был план выпустить 8 тыс. единиц, в следующем — 14 ты. И, конечно, в сложившейся ситуации мы потеряли этот объем».



Главное на утро 17 июня

• Продажа Coca-Cola и других напитков под брендами, принадлежащими Coca-Cola Company, будет прекращена в России. Заявление компании опубликовало Reuters.

Продажи остановят после того, как закончатся существующие запасы продукции. Coca-Cola Company заявила о приостановке бизнеса в России еще в марте.

У Coca-Cola HBC есть 10 заводов в России, в том числе в Новосибирске и Красноярске.

• Банк «Тинькофф» ввел новые условия SWIFT-переводов и обслуживания счетов в валюте: «С 16 июня минимальная сумма SWIFT-переводов составит 20 000 $. Мы вынуждены ввести временные ограничения из-за увеличения числа проверок со стороны западных партнеров и снижения объема обрабатываемых ими платежей клиентов российских банков».

Более того, за входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах будет взиматься комиссия 3%, но «не менее 200 у. е.»

• Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов сообщил читателям о намерении запустить журнал. По его словам, журнал станет «приложением» к газете.

«Новая газета» приостановила работу в марте из-за событий в Украине. Но позже была запущена «Новая газета. Европа».

• Служба разведки и безопасности Нидерландов заявила, что разоблачила «российского разведчика», который якобы устроился на работу стажером в Международный уголовный суд в Гааге. Он выдавал себя за бразильца и, по утверждению властей Нидерландов, работал на ГРУ Минобороны РФ.

Международный уголовный суд расследует возможные военные преступления в Украине, а также в Грузии в 2008 году.

• Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов считает, что России нужен курс доллара на уровне 70 рублей и ключевая ставка в 7,5%.

При этом Шувалов сочувствует ЦБ, который пытается вернуть утраченный контроль над инфляцией: «Это единственный фактор макроэкономики, который нам не поддавался, а потом поддался, и теперь опять разрушен»

«С другой стороны, я очень хорошо помню ситуацию 90-х годов, когда на высокой инфляции мы все очень хорошо зарабатывали», — утверждает глава госкорпорации.

*По версии Минюста РФ, является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.



**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.