Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 81

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют.

13:17 Росавиация продлила запрет на полеты в аэропорты юга и запада России до 31 мая.

«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты», — говорится на сайте Росавиации.

12:51 Госдума РФ 24 мая рассмотрит законопроект единороссов о наделении Генпрокуратуры правом отбирать лицензии у российских средств массовой информации без предупреждений за сведения, которые она сочтет «неуважением к власти», «недостоверными сообщениями» или «призывами к несанкционировнным мероприятиям». Кроме того, они захотели навсегда блокировать ресурсы, которые уже и так пострадали от цензуры, в том числе после начала «спецоперации» в Украине.

Законопроект внесли депутаты Олег Матвейчев (Кузбасс), Дмитрий Савельев (Новосибирская область) и другие единороссы, включая главу комитета Госдумы по безопасности Василия Пискарёва, а также представители «Новых людей» Антон Ткачёв и Роза Чемерис, эсер Яна Лантратова и депутаты от ЛДПР Андрей Луговой и Сергей Леонов.

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На сайте Госдумы утверждается, что документ подготовлен для «зеркальных ответных мер на запрет российских СМИ за рубежом». В нем действительно сказано о том, что Генпрокуратура может инициировать закрытие иностранного СМИ в России в ответ на закрытие российского СМИ за рубежом. Есть и формулировка, из которой следует, что российские СМИ и интернет-пользователей попытаются обязать не распространять материалы «запрещенных в России» СМИ. Но основные изменения касаются внесудебного порядка отзыва лицензии СМИ, введения ответственности за перепечатку информации других СМИ, если она, по версии Генпрокуратуры, будет «ложной», а также наделения Генпрокуратуры правом «вечной» блокировки ресурсов в интернете за «неоднократное распространение запрещенной или противоправной информации».

Сейчас лишить СМИ регистрации можно «исключительно» в судебном порядке, говорится в ФЗ «О СМИ».

12:15 Официальные ритейлеры техники Apple в России re:Store и iPort начали закрывать магазины, следует из данных на сайтах компаний. Магазины re: Store временно закрыты в Новосибирске в ТРЦ «Аура» и ТРЦ «Галерея Новосибирск», сказано на сайте компании. Остается доступной лишь точка в «Ройял Парке».

Также закрыта часть магазинов re:Store в Москве, Санкт-Петербурге, Казане, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Челябинске.

Re:Store входит в Inventive Retail Group, IRG. Источник «Ъ» на рынке недвижимости сказал, что IRG решила приостановить работу магазинов на три месяца, в течение которых компания рассчитывает перестроить логистику: «Ритейлер договаривается с собственниками помещений о приостановке работы и окончательно закрывает только точки, где не удается договориться об арендных каникулах или скидках».

Всего в сети 87 магазинов. Apple прекратила поставки в Россию после начала «спецоперации» в Украине.

12:10 Минфин РФ против снижения НДС для товаров из «дружественных стран».





11:52 Пять китайских компаний могут прекратить участие в проекте «Новатэка» «Арктик СПГ — 2» из-за санкций Евросоюза, пишет South China Morning Post со ссылкой на источники. При этом один из них сказал, что окончательное решение еще не принято.

В строительстве модулей для «Арктик СПГ — 2» задействованы Bomesc Offshore Engineering, Cosco Shipping Heavy Industry, Penglai Jutal Offshore Engineering, Wison Offshore Engineering и Qingdao McDermott Wuchuan. По сведениям издания, производители получили уведомления о прекращении работы над модулями к концу месяца.

Запуск первой очереди «Арктик СПГ — 2» запланирован на 2023 год, второй — в 2024-м, третьей — в 2026-м, пишут «Ведомости». Стоимость проекта оценивается в $ 21,3 млрд, «Новатэку» принадлежит 60%, остальным акционерам, включая французскую TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC, а также японский консорциум Japan Arctic LNG — по 10%.



11:28 Около трети опрошенных россиян оказались сторонниками теорий заговора — большинство таких людей активно смотрят телевизор. Такие результаты соцопроса привел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

37% опрошенных верят, что существуют «тайные организации» и «тайные силы», якобы влияющие на общество и на поведение людей. В основном в теории заговора верят люди старше 65 лет (49%) и активные телезрители (48%). «Доля отрицающих теорию заговора растет быстрее, чем сокращается доля ее сторонников. За 30 лет люди стали в два раза чаще отрицать наличие тайных организаций, тогда как доля сторонников таких взглядов сократилась почти в полтора раза», — отметили во ВЦИОМ.

51% опрошенных отрицает «существование тайных организаций, которые определяют положение дел в стране или мире». «Чаще так думает молодежь 18−34 лет (62−64%) и активные пользователи интернета (63%)», — говорится в исследовании.

11:20 В Хакасии погасили задолженность по выплатам отпускных медикам, оказывавшим помощь пациентам с COVID-19 в 2020 год. Об этом отчитался местный минздрав. Долги оценивались в 46,4 млн рублей, их пришлось гасить из регионального бюджета, несмотря на обещания федеральных властей обеспечить выплаты.



«Задолженность образовалась по причине задержки финансирования из федерального бюджета, — подчеркнули в региональном правительстве. — Минздравом Хакасии на постоянной основе отправляются заявки Министерство здравоохранения РФ, однако финансирование из Минфина России так и не поступило. Поэтому было принято решение о погашении задолженности из республиканского бюджета. Средства на счета медработников были перечислены в конце прошлой недели».

«Отметим, что социальные выплаты за счёт средств регионального бюджета перед медработниками, оказывающим помощь пациентам с COVID-19, осуществляются ежемесячно, без задержек. Выплаты начисляются по итогам прошедшего месяца», — пояснили в минздраве Хакасии.

10:20 Алтайскую журналистку RusNews Марию Пономаренко этапировали из Санкт-Петербурга в Барнаул. Об этом сообщило само издание со ссылкой на адвоката Сергея Подольского.

Пономаренко обвиняют в распространении «фейков» про российскую армию по мотивам политической ненависти (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК). Поводом стал пост Пономаренко в телеграме о драмтеатре в Мариуполе. Октябрьский районный суд Петербурга отправил журналистку в СИЗО на время следствия.

У Пономаренко двое несовершеннолетних детей, ей грозит до 10 лет колонии. Ранее она передала письмо из СИЗО. «Держимся, не сдаемся, боремся со злом», — писала она.

Закон о введении статьи 207.3 УК президент РФ Владимир Путин подписал 4 марта. С тех пор ее применяют, в том числе против гражданских активистов, политиков и журналистов. Например, в СИЗО уже находятся основатель горно-алтайской газеты «Листок» Сергей Михайлов, главный редактор хакасского издания «Новый фокус» Михаил Афанасьев, а кузбасский журналист Андрей Новашов — под запретом определенных действий.



Главное на утро 24 мая



• Тверской суд Москвы отклонил иск телеканала Дождь* об оспаривании блокировки сайта.



Представитель Генпрокуратуры РФ утверждал в суде, что после 24 февраля канал «осуществлял трансляцию позиции именно западных стран в некотором смысле»: «Учитывая иностранное финансирование, указанные нами публикации, они расценены нами как способ умышленного введения широкого круга пользователей с целью формирования в том числе протестных настроений в обществе и попыток в конечном итоге повлиять на стабильность конституционного строя и безопасность России».

• Музыкант Noize MC (Иван Алексеев) поддержал задержанную в Москве на Пушкинской площади 16-летнюю Алёну Кузнецову. Она выходила на пикет с плакатом: «Голый король обещает всем подданным на зиму теплые вещи. С открытыми ртами народ рукоплещет в восторге от пламенной речи его».

«Полицейские, как и положено, узрели в словах на плакате дискредитацию ВС РФ и на 48 часов увезли Алену в изолятор для несовершеннолетних, а потом в больницу, откуда её уже забрала мама. Девушка с достоинством перенесла все „прелести“ пребывания в этих местах, чему посвятила тред в твиттере, — рассказал Алексеев. — Как только в ТГ-каналах появилась новость о злоключениях смелой девушки, мы с юристом Алексеем Прянишниковым нашли Алёну и ее маму и договорились, что будем защищать их — ведь история не закончилась, и теперь девушку с мамой ждет разбирательство в комиссии по делам несовершеннолетних сразу после того, как дело придет в Калугу. Будем работать и добиваться справедливости для Алены и ее мамы, о новостях обязательно расскажем!»

• Октябрьский районный суд Курской области оштрафовал муниципального депутата поселка Прямицыно Наталью Куликову на 30 тыс. рублей за видео с критикой властей, которое она опубликовала после 24 февраля. Ее обвинили по ч. 3 ст. 20.1 КоАП («явное неуважение» к представителю высшей государственной власти)

Куликова избиралась в сельсовет от «Единой России». 47-летняя женщина — уроженка Харькова. Она признала вину, сказав, что «данное видеообращение опубликовала, находясь в эмоциональном возбуждении в связи с происходящими событиями», утверждают в суде.

• Интернет-провайдеры из ЛНР сообщили о сбоях в работе YouTube, пишет Tjournal со ссылкой на сообщения компаний и пользователей. При этом сервис доступен даже через российский VPN, что может говорить именно о замедлении сайта конкретно на территории ЛНР.

В ДНР также сообщали о глобальном сбое в работе сервиса YouTube.

• Деньги из бюджета Москвы пойдут на восстановление Донецка и Луганска, пишет РБК со ссылкой на источник. Сумма не указывается.

Ранее первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко утверждал, что российские регионы «возьмут шефство над районами Донецкой и Луганской народных республик». По его словам, такое решение принял Владимир Путин. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что каких-либо документов, распределяющих территории ЛНР и ДНР между российскими регионами, не требуется: «Регионы по своему усмотрению, сами, самостоятельно могут брать в подшефные себе другие регионы, в том числе и регионы Донбасса». *По версии Минюста Р Ф , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.



**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.