Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 117

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют.

10:27 Более 300 сотрудников будут уволены с завода производителя шин Nokian Tyres во Всеволожском районе Ленинградской области в июле, сообщило правительство региона. Компания, напомним, решила уйти из России из-за действий Кремля в Украине.

10:18 На барнаульскую журналистку RusNews Марию Пономаренко, которая находится в СИЗО, составили протокол по ст. 20.3.1. КоАП (разжигание ненависти либо вражды) за комментарий в Тик-Токе в сентябре 2021 года. Об этом сообщило само издание.

В день составления протокола адвокат Марии Пономаренко Дмитрий Шитов находился в Барнауле: «Так совпало, что именно в этот день пришли прокурорские. Я участвовал, потому что Мария заявила, что не будет без меня с ними разговаривать. <...> Мария поделилась что очень страдает от того, что единственное окно в камере заклеено серой пленкой и не видно ни солнца ни неба».

Пономаренко отправили в СИЗО по делу о распространении «фейков» про российскую армию по мотивам политической ненависти (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК). Поводом стал пост Пономаренко в телеграме от 17 марта о драмтеатре в Мариуполе. Ей грозит до 10 лет колонии.



Закон о введении статьи 207.3 УК президент РФ Владимир Путин подписал 4 марта. С тех пор ее используют, в том числе против гражданских активистов, политиков и журналистов. Например, в СИЗО уже находятся основатель горно-алтайской газеты «Листок» Сергей Михайлов, главный редактор хакасского издания «Новый фокус» Михаил Афанасьев, а кузбасский журналист Андрей Новашов — под запретом определенных действий.

Главное на утро 29 июня

• Президент РФ Владимир Путин поручил ввести в школах 45 регионов должность советника директора «по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях». Поручение опубликовано на сайте Кремля.

Названия регионов не уточняются. Советники должны появиться к началу ближайшего учебного года. В остальных регионах — к началу следующего.

• Болгария решила выслать 70 российских дипломатов, заподозренных в шпионаже, передает Болгарское телеграфное агентство со ссылкой на ушедшего в отставку премьер-министра страны Кирилла Петкова.

«Я хочу сказать всем зарубежным странам, не только России, что все, кто работает против интересов Болгарии, будут отозваны обратно в страны, из которых они прибыли», — подчеркнул Петков.

Российское консульство в Русе и болгарское консульство в Екатеринбурге будут временно закрыты.



• Финский производитель шин Nokian Tyres уходит из России из-за ситуации в Украине.

«Подготовка к выходу начнется немедленно, и компания оценит различные варианты. Процесс будет осуществляться с учетом интересов местных сотрудников и законодательства», — отмечает финский производитель.

Также из РФ окончательно уходит другой крупнейший производитель шин, французский Michelin.

• Из России уходит крупнейший мировой производитель алкоголя Diageo. Он принял решение «о вынужденном постепенном сокращении коммерческой деятельности в России».

«После прекращения экспорта и продажи готовой продукции нашим клиентам в России в марте, мы приняли непростое решение о вынужденном постепенном сокращении коммерческой деятельности в стране», — сказал представитель компании «Ъ».

Источник РИА Новости сообщил, что Diageo полностью прекратил отгрузку и продажу своей продукции в России.

Британская Diageo владеет алкогольными брендами Smirnoff, Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Captain Morgan и другими.

• Турция согласилась поддержать вступление Финляндии и Швеции в НАТО.Об этом сообщила канцелярия президента Финляндии.

«В Мадриде, перед началом саммита НАТО, мы провели обстоятельную встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон при содействии генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, — говорится в заявлении. — По итогам наши министры иностранных дел подписали трехсторонний меморандум, подтверждающий, что Турция на саммите в Мадриде поддержит приглашение Финляндии и Швеции стать членами НАТО. Конкретные шаги по нашему вступлению в НАТО будут согласованы союзниками по НАТО в течение следующих двух дней, но сейчас это решение неизбежно».

*По версии Минюста РФ, является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.