Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 123

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Главный вуз страны занялся программой по пропаганде и нейролингвистическому программированию.

09:55 На сайте IKEA, которая уходит из России, началась финальная распродажа. Товары можно приобрести только онлайн, а потом забрать со складов компании.

Пользователи жалуются на перебои в работе сайта. Кроме того, на момент публикации добавить товары в корзину не получается.

Главное на утро 5 июля

• В Москве задержан муниципальный депутата района Печатники Виталий Третьюхин, сообщил депутат Сергей Власов. На Третьюхина составили протокол о демонстрации символики экстремистских организаций (ч. 1 ст. 20.3 КоАП) из-за поста во «ВКонтакте» за 2020 год с логотипом команды Навального.

«Трое в штатском остановили его во дворе собственного дома и потребовали проехать с ними, — рассказал Власов подробности задержания. — <…> В нашем районе за публикацию экстремистской символики снимают с выборов самого сильного и опытного независимого кандидата! У Виталия это был бы уже третий депутатский срок».

• Беспилотник упал на жилой дом в Таганроге. На нем не было вооружения. Пожар в здании произошел на площади 70 кв. метров, уточнил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Устанавливается тип летательного устройства и причины его падения. Но объективно установлено, что вооружения или боеприпасов на летательном аппарате не было. Принадлежность устройства также устанавливается», — утверждает чиновник.

• Клиенты сети «Вкусно и точка», открывшейся на месте McDonald`s, начали жаловаться на просрочку и неизвестные предметы в еде. Также опубликовано видео, на котором птицы клевали булки сети.

В пресс-службе компании сказали «Подъему», что испорченные птицами булки точно не пойдут в использование: «Это была разгрузка товара, все верхние лотки с булками, независимо от наличия повреждений, списаны».

В мае McDonald’s Corp объявила о продаже своего бизнеса в России крупному франчайзи — ООО «ГиД» кузбасского бизнесмена Александра Говора, который был директором нескольких угольных шахт, а также основал Яйский нефтеперерабатывающий завод. «ГиД» ранее управлял ресторанами в Сибири. Выручка фирмы в 2021 году составила 2,1 млрд рублей, чистая прибыль превысила 12 млн.

• На факультете политологии Московского государственного университета открылась магистерская программа под названием «Информационные и гибридные войны». Ее цель — подготовка специалистов, которые будут «реализовывать операции по противодействию информационной, гибридной войне и цветным революциям гибридного типа», сказано на сайте МГУ.

Обязательными учебными дисциплина названы: «Нейролингвистическое программирование и иные техники эффективной коммуникации в политике», «Новейшая практика информационных операций в российско-американских отношениях», «Особенности противодействия современным технологиям цветных революций» и «Спецпропаганда и борьба с фейками в условиях специальных военных и полицейских операций».

• Суд отменил решение о блокировке сайта ОВД-Инфо**, принятое в прошлом декабре 2021 года. Дело отправили на новое рассмотрение. «Домен ovdinfo.org пока недоступен — мы ждем документы из суда, которые позволят вернуть к нему доступ», — отметила редакция.

Сайт ovdinfo.org был заблокировали по требованию прокуратуры из-за того, что деятельность правозащитного проекта ОВД-инфо якобы нацелена на пропаганду терроризма и экстремизма на территории России.



«Это редкая по нынешним временам победа здравого смысла и права, но победа — маленькая, — считает сооснователь проекта Григорий Охотин. — После шести месяцев блокировки суд устранил очевидное процессуальное нарушение. Мы и дальше будем бороться за разблокировку в рамках нового судебного разбирательства и требовать от РКН исполнить текущее решение, но иллюзий не питаем — с тех пор заблокировали примерно всех, а по новому законодательству для этого не нужно уже вообще ничего и никого, только соответствующее политическое решение».

*По версии Минюста РФ, является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.