Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 132

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Арестованный оппозиционный политик Илья Яшин призвал не бояться.

Главное на утро 14 июля



• Басманный районный суд Москвы арестовал оппозиционного политика, муниципального депутата Илью Яшина до 12 сентября. На него завели дело по пункту «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политическом ненависти) — по этой статье в РФ сейчас преследуют и неугодных политиков, и журналистов, и активистов, и обычных граждан.



Дело возбуждено из-за прямого эфира, который политик провел на своем ютьюб-канале 7 апреля, где говорил о трагедии в Буче.

«Давайте начистоту: с 24 февраля я прекрасно понимал, что меня арестуют, — отметил в соцсетях Яшин. — Все это понимали. Оперативники вчера в „доверительном разговоре“ несколько раз спросили: „Ну объясни, чего ты не уехал-то? Тебе же четыре месяца дали на свободе. Всем было бы проще, если бы ты свалил…“ Хорошо, объясню. Я не хочу чтобы ИМ было проще. Не хочу бегать и прятаться от тех, кого презираю. Не хочу унижаться перед <…> преступниками и опускать перед ними глаза. В ходатайстве о заключении меня под стражу сказано: „Яшин своими выступлениями нанёс ущерб интересам России…“ Чушь. Своими выступлениями я защищал Россию. А интересам её вредит Путин».

«Чтобы вырваться из этого мрака, нам придется заплатить свою цену. [Борис] Немцов заплатил жизнью, сотни людей прямо сейчас платят личной свободой. Когда началась <…> [«спецоперация»], я пообещал, что никуда не сбегу и буду громко говорить правду столько времени, сколько получится. А когда арестуют — приму этот удар достойно. Я держу своё слово. Не переживайте за меня, друзья. И умоляю: не позволяйте себя запугать. Я не боюсь — и вы не бойтесь».



Соцсети

• Бизнесмен Евгений Пригожин, которого в СМИ называют «поваром Путина», потребовал от Следственного комитета завести уголовное дело на специального корреспондента Медузы* Лилию Яппарову и редакционного директора издания Татьяну Ершову.

Пригожину не понравилось, что издание обратилась в пресс-службу его компании «Конкорд» с вопросами об участии ЧВК Вагнера в боевых действиях в Украине. Он захотел уголовных дел по ст. 207.3 (распространение «фейков» о ВС РФ) и ст 275 УК («госизмена»).

• Жителям Екатеринбурга начали звонить с предложением поехать в Украину в составе ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил сайт Itʼs My City со ссылкой на читателя.

«Только что позвонили от ЧВК Вагнера прямо на сотовый, предлагали поучаствовать», — рассказал местный житель. По его словам, наемникам предлагают 240 тыс. рублей в месяц без официального трудоустройства, но с отпуском и бесплатным проездом в Украину.

• Экс-редактор «Первого канала» Марина Овсянникова, которая провела акцию протеста в прямом эфире, сообщила «Соте», что на нее заведено новое административное дело за «дискредитацию» ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП). Причину она не знает.

• Спрос на иностранные франшизы в России в июне упал почти на 60%, пишет “Ъ” со ссылкой на аналитиков из Franshiza.ru. Доля предложений со стороны западных компаний при этом снизилась лишь с 14% в 2021 году до 12,5% к июню 2022-го.

«Если брать рынок франчайзинга в целом, то уход таких компаний, как Levi’s или McDonald’s, почти не сказался на статистике — такие франшизы никогда не находились в массовой продаже, а искали себе партнеров точечно»,— рассказала эксперт проекта Анна Рождественская. Но если в прошлые годы, выбирая франшизу, инвестор склонялся к международной компании, то теперь смотрит в сторону российской.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.