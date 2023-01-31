Эксперты спрогнозировали Травникову проблемы на выборах губернатора из-за отмены выборов мэра

© t.me/TravnikovAndrey. Андрей Травников (справа на переднем плане)

Возможная отмена выборов мэра Новосибирска негативно скажется на перспективах переизбрания единоросса Андрея Травникова губернатором. Решение только обострит внутренние конфликты вокруг чиновника, который и так подвергся критике на федеральном уровне.

Новосибирский губернатор Андрей Травников («ЕР») попал в группу глав регионов с наибольшими рисками устойчивости в рейтинге «Минченко консалтинг». Исследование опубликовано на сайте коммуникационного холдинга.

«Непростыми будут губернаторские выборы в Новосибирской области, где КПРФ почти одержала победу в Новосибирске [на выборах Госдумы-2021] и сильны элитные конфликты у Андрея Травникова как с местными группами влияния, так и с федеральными акторами, — сказано в исследовании. — И эта конфликтность может лишь обостриться из-за возможной отмены прямых выборов мэра Новосибирска».

Напомним, отмену выборов мэра Новосибирска формально инициировали через общественную палату области, как минимум, частично подконтрольную губернатору-единороссу Андрею Травникову. В связанных с облправительством СМИ и телеграм-каналах также развернута кампания за отмену выборов, там используются лояльные властям «эксперты», в том числе некоторых депутатов заксобрания.

Против отмены выборов уже выступила часть независимых депутатов и представителей КПРФ в горсовете Новосибирска, партии «Справедливая Россия» и «Яблоко», бывший губернатор и экс-полпред президента в Сибири Виктор Толоконский, влиятельный депутат заксобрания от «Единой России» Николай Мочалин, а также другие политики и общественники. Пока публично отмену выборов поддерживает только часть единороссов и представителей ЛДПР.

«Травников столкнулся со сложностями своевременной реализации концессионных соглашений и строительства новых объектов, — напомнили в „Минченко консалтинг“. В прошлом году губернатор подвергся критике вице-премьера Дмитрия Чернышенко за отставание в сроках завершения строительства новой ледовой арены. А в конце декабря 2022 года Травников получил представление от региональной прокураты из-за неэффективности заключенных концессионных соглашений. К примеру, не было начато в срок строительство семи новых поликлиник федеральной компанией „Группа ВИС“, а также был де-факто сорван запуск мусорной реформы в области».



Выборы губернарора Новосибирской области планируются в сентябре 2023 года. Также худшие возможности для переизбрания, по версии «Минченко консалтинг», у главы Хакасии Валентина Коновалова (КПРФ) и губернатора Красноярского края Александра Усса («Единая Россия»)

Кроме того, сложной будет кампания для губернатора Алтайского края Виктора

Томенко («ЕР»), считают в «Минченко консалтинг». В регионе наблюдается высокая поддержка КПРФ.

Комфортные кампании прогнозируют губернаторам Омской и Кемеровской областей Алекскандру Буркову и Сергею Цивилёву соответственно.