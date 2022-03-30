Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 26

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и СМИ блокируют.

11:30 Крупнейший российский поставщик сахара компания «Продимекс» прокомментировала заявление ФАС о якобы незаконной координации деятельности торговых сетей, приведшей к повышению цен на сахар.

«Продимекс» пояснил, что его доля в поставках сахара в федеральные торговые сети незначительна. «В настоящий момент официальных документов от ФАС России о возбуждении антимонопольного дела не получено. Дополнительные комментарии будут даны после изучения материалов дела», — говорится в сообщении компании (цитата по РБК).

29 марта ФАС объявила о возбуждении дела в связи с возможным нарушением ч. 5 ст. 11 ФЗ «Закона о защите конкуренции» со стороны «Продимекса».



«Продимекс» принадлежит АО «Объединенная сахарная компания», зарегистрированному в Горно-Алтайске. Конечными бенефициарами группы назывались Игорь Худокормов (175 место в рейтинге Forbes 2019 года), Виталий Цандо и Владимир Пчёлкин. Выручка «Продимекса» в 2020 году составила 48,6 млрд рублей, чистая прибыль — 28,4 млн.

11:20 Правительство Новосибирской области предложило передать полномочия по регулированию тарифов на проезд в общественном транспорте крупным городам. Сейчас всю ответственность за повышение расценок несет региональная власть.

Предложение вызвало вопросы о депутатов заксобрания. А глава аналитического отдела Тайги. инфо увидел в этом попытку переложить ответственность в сложной ситуации: «Как кризис, так федерализация и муниципализация. Принимайте непопулярные решения на местах сами».

10:10 Совет директоров «Сибур Холдинга» досрочно прекратил полномочия всех членов правления компании. Это связано с включением главы компании в санкционные списки Евросоюза и Великобритании, передает РИА Новости.

Ранее «Сибур» объявил, что глава компании Дмитрий Конов покидает свой пост, уходит из состава правления и совета директоров.

09:17 «Яндекс» уволил более двух десятков своих сотрудников в Соединенных Штатах Америки. Они занимались тестированием беспилотных автомобилей и роботов-доставщиков в городе Энн-Арбор, штат Мичиган, пишет The Verge.

«„Яндекс“ утверждает, что 9 марта ему сообщили, что лицензии на транспортные средства были приостановлены департаментом транспорта Мичигана, — отмечает издание. — Компания подтвердила, что шесть водителей из Энн-Арбора были уволены. (По словам одного из бывших сотрудников, в городе работало в „Яндексе“ около 15 человек.) Кроме того, „Яндекс“ также уволил 21 работника в Аризоне и Огайо, которые выполняли функции вспомогательного персонала на местах для роботов-доставщиков компании».



Главное на утро 30 марта



• Президент РФ Владимир Путин исключил из научного совета при Совете безопасности РФ четырех известных экспертов, говорится в его указе.



Из совета убрали директора Института Европы РАН Алексея Громыко, директора Центра евро-атлантической безопасности МГИМО МИД РФ Александра Никитина, главного научного сотрудника Института США и Канады РАН Александра Панова и научного руководителя Института США и Канады РАН Сергея Рогова. Как обратил внимание «Ъ», все они вместе с коллегами из Европы и США «подписались под призывом к деэскалации в Украине». Письмо публиковали в том числе на сайте Института Европы РАН и Института США и Канады РАН.

• В Москве полицейские задержали редакторку научно-популярного издания «Биомолекула» Веру Башмакову из-за надписи «Нет *****» на машине (мы вынуждены цензурить некоторые протестные лозунги из-за требований Генпрокуратуры РФ и Роскомнадзора, которые обязывают называть происходящее в Украине «спецоперацией»).

Вместе с девушкой была ее четырехлетняя дочь. В отделении на Башмакову составили протокол о «дискредитации» ВС РФ (статья 20.3.3 КоАП).



• Запасов питания российским школьникам, закупленных по старым ценам, хватит на неделю. Об этом заявил секретарь генсовета «ЕР» Андрей Турчак.



«Уже сейчас поставщики жалуются, что цены на продукты выросли, отдельные позиции подорожали до 30%. На сегодняшний день ситуация такова, что у поставщиков запас продуктов, купленных до подорожания, остался на одну-две недели», — сказал Турчак.

• Польская LPP Group, управляющая брендами одежды Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay объявила о закрытии последних магазинов в России.

• Авиакомпания «Россия» перевела все 125 самолетов в российский реестр.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».



***Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.