Отправленный в отставку из-за повышения тарифов ЖКХ новосибирский экс-губернатор захотел отменить выборы

© Анастасия Кораблёва. Одна из акций протеста в Новосибирске, 2015 год

Новосибирский сенатор, экс-губернатор Владимир Городецкий («Единая Россия») высказался в поддержку отмены выборов мэра Новосибирска. При этом его самого избирали на этот пост жители. Он же ранее лишил права выбора жителей Бердска, Искитима, Оби и районов области.

«На данном конкретном историческом отрезке времени развития системы политического и административного устройства нашего общества я считаю, что необходимо назначать мэра. Выборы должны проходить на конкурсной основе после представления кандидатуры на этот пост депутатскому сообществу со стороны главы региона», — сказано в телеграм-канале Городецкого, у которого, на момент публикации, 30 подписчиков.

При этом сам Городецкий избирался на прямых выборов в 2000, 2004 и 2009 годах. В 2013-м он ушел в отставку, предварительно поддержав отмену второго тура на выборах главы города, и получил кресло вице-губернатора по агломерации.

Преемник Городецкого, его первый зам Владимир Знатков проиграл выборы коммунисту Анатолию Локтю. При этом самого Городецкого Кремль сделал врио губернатора, он же выиграл неконкурентные выборы в 2014 году без соперника со стороны КПРФ, а единственного несогласованного оппонента Ивана Старикова не допустили до выборов.

Впрочем, в 2017 году Городецкого сняли с должности после многочисленных митингов против повышения тарифов ЖКХ. За время работы единоросс успел отменить выборы глав всех муниципальных образований Новосибирской области кроме Новосибирска и наукограда Кольцово.

После того, как новосибирским губернатором был избран мэр Вологды Андрей Травников (тоже без реальной конкуренции), Городецкий стал сенатором от него.

Владимир Городецкий голосовал за множество репрессивных законов последних лет, в том числе за возможность признавать россиян «иностранными агентами». Он поддерживал обложение самозанятых налогами, одобрял «обнуление» сроков Владимира Путина на посту президента и изоляцию рунета, а также повышал пенсионный возраст для жителей России.

Напомним, отмену выборов мэра Новосибирска формально инициировали через общественную палату области, как минимум, частично подконтрольную губернатору-единороссу Андрею Травникову. В связанных с облправительством СМИ и телеграм-каналах также развернута кампания за отмену выборов, там используются лояльные властям «эксперты», в том числе некоторых депутатов заксобрания.

Против отмены выборов уже выступила часть независимых депутатов и представителей КПРФ в горсовете Новосибирска, партии «Справедливая Россия» и «Яблоко», бывший губернатор и экс-полпред президента в Сибири Виктор Толоконский, влиятельный депутат заксобрания от «Единой России» Николай Мочалин, а также другие политики и общественники. Пока публично отмену выборов поддерживает только часть единороссов и представителей ЛДПР.

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