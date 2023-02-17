Сергей Миронов: отмена выборов мэра Новосибирска приведет к кумовству и коррупции

© Наталья Гредина. Сергей Миронов (справа на переднем плане)

Отмена выборов мэра Новосибирска только негативно скажется на управляемости города. Решение, которое поддерживает «Единая Россия», выстраивает не «вертикаль» власти, а клубок из кумовства и коррупции, заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

«Деструктивный процесс по отмене прямых выборов мэров продолжается. Мало того, подходит к печальному завершению. Прямые выборы отменяют в последних муниципалитетах, где они еще остались. В том числе в крупнейшем из них — Новосибирске», — говорится в заявлении Миронова, распространенном его пресс-службой.

Фракция «ЕР» в новосибирском заксобрании уже заявила, что будет голосовать за отмену выборов. По версии главы объединения Валерия Ильенко, «вертикаль, про которую мы сегодня говорим, начиная от губернатора и заканчивая главами муниципальных образований — это необходимо».

«При большинстве „Единой России“ в [новосибирском] заксобрании не сомневаюсь в исходе, — отметил Сергей Миронов. — И это будет еще один удар по избирательным правам граждан и диалогу между властью и обществом. При отмене прямых выборов выстраивается не „вертикаль“, а запутанный „клубок“ власти, в который вплетаются кумовство и коррупция».



Мэров Новосибирска и наукограда Кольцово предлагается назначать через советы депутатов из кандидатов, отобранных конкурсной комиссией, половину которой формирует губернатор. В 2014 и 2019 годах жители Новосибирска избирали мэром коммуниста Анатолия Локтя.

Напомним, отмену выборов формально инициировали через общественную палату области, как минимум, частично подконтрольную губернатору-единороссу Андрею Травникову. В связанных с облправительством СМИ и телеграм-каналах была развернута кампания за отмену выборов, там используются лояльные властям «эксперты», в том числе некоторых депутатов заксобрания.

Соавторами законопроекта об отмене выборов стали Андрей Панфёров, Игорь Гришунин, Ирина Диденко, Александр Калиниченко, Игорь Умербаев (все — «Единая Россия»), Наталия Красовская, Александр Щербак (оба — ЛДПР), Андрей Пак (РППСС), Константин Антонов («Родина») и Илья Поляков (самовыдвиженец). При этом Панфёров еще 29−30 января отправился на «спецоперацию» в Украину со своим добровольческим формированием «Вега», а законопроект был официально внесен в парламент лишь 2 февраля.

Против отмены выборов уже выступила часть независимых депутатов и представителей КПРФ в горсовете Новосибирска, партии «Справедливая Россия» и «Яблоко», бывший губернатор и экс-полпред президента в Сибири Виктор Толоконский, влиятельный депутат заксобрания от «Единой России» Николай Мочалин, а также другие политики и общественники.

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Выборы мэров сейчас сохранились лишь в Новосибирске, Улан-Удэ, Якутске, Хабаровске, Анадыре во всех муниципалитетах Хакасии, включая Абакан, и Иркутской области (за исключением Иркутска).