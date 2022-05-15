Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 72

© Иллюстрация Дианы Днепр

Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Полиция срывает концерты антифашистов.

11:27 Правительство РФ с 15 мая вводит ограничения на экспорт необработанного свинца, а также его лома и отходов, сообщили в кабмине. Он будет носить разрешительный характер.

«По новым правилам вывоз будет возможен по разовым лицензиям Минпромторга», — уточнили в правительстве.

Решение объяснили желанием не допустить дефицита свинца на российском рынке. Металл используют для производства аккумуляторных батарей. Ограничения пока установлены до 15 ноября 2022 года.

10:44 Жители Новосибирска продолжают присылать фотографии зеленых ленточек на улицах города.





А это новосибирский Академгородок.







10:30 На компьютерах в липецких школах установили специальную программу, блокирующую доступ к «нежелательной информации». В списке «нежелательной информации» оказалось имя лидера КПРФ Геннадия Зюганова, обратил внимание депутат регионального парламента Анатолий Шкатов.

«Точно так же нельзя зайти на сайт газеты „Правда“. К примеру, информацию же о Путине и покойном Жириновском можно найти совершенно спокойно, — отметил Шкатов. — Во время борьбы с внешними угрозами власть продолжает упорно не слышать миллионы избирателей, поддержавших КПРФ на выборах. <…> Наша страна продолжает уверенно скатываться в антиутопию».

10:00 Независимый депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина вышла из спецприемника после семи суток ареста, сообщила коалиция «Новосибирск 2020».

Судья Советского райсуда Новосибирска Юлия Кургуз арестовала Светлану Каверзину на семь суток. Ее обвинили в организации «несогласованного» «Бессмертного полка» (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). Ранее Светлана Каверзина получила предостережение от заместителя прокурора города Павла Акулова. В нем утверждалось, что она в своем телеграм-канале позвала всех на мероприятие 8 мая под названием «Бессмертный полк».



Читайте также «„Пытка холодом“: арестованная депутат из Новосибирска рассказала о содержании в спецприемнике»



(Фото t. me/nsk2020ru)

Главное на утро 15 мая



• В Москве полиция сорвала концерт антифашистских групп Criminal state и The Dead President, передает ОВД-Инфо** со ссылкой на очевидца. Сотрудники МВД в масках фотографировали паспорта и обыскивали некоторых зрителей.



Полиция задержала вокалиста группы The Dead President Артема Мазурина. По сведениям телеграм-канала «Антифа.ру», его задерживали сотрудники центра «Э». Молодого человека отпустили после «воспитательной» беседы.

• Власти Португалии арестовали дом бизнесмена Романа Абрамовича в Алгарве стоимостью 10 млн евро, утверждает газета Publico (перевод по РБК). По сведениям издания, в феврале компания Millhouse Views LLC пыталась продать эту недвижимость, но операция привлекла внимание Португальской государственной банковской корпорации (CGD), которая установила, что компания принадлежит холдингу Абрамовича.

При этом представитель Абрамовича сказал РБК, что бизнесмен не имеет никакой собственности в Португалии: «Компания Millhouse Views LCC не связана с ним. Более того, мы никогда не слышали о такой компании».

• Почти 2 тыс. административных дел о дискредитации ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП) возбуждено в России, а сумма штрафов по ним приблизилась к 20 млн рублей, подсчитали** правозащитиники.

Лидером оказались Москва (295 протоколов), Санкт-Петербург (103) и Краснодарский край (92). Пятерку замкнула Томская область (60 дел).

• Украинская рэп-группа Kalush Orchestra выиграла 66-й конкурс «Евровидение». После выступления вокалист коллектива обратился к зрителям: «Пожалуйста, помогите Украине! Помогите Мариуполю! Помогите „Азовстали“ прямо сейчас!»

• В Тюмени патриотический квест «Молодой Гвардии» закончился пожаром. По сведениям «Нашего города», на последнем этапе квеста для школьников «Взятие Берлина» организаторы использовали петарды, после чего загорелся участок рядом с озером Круглое. Пострадал парк Гагарина.

Сами организаторы утверждают, что мероприятие под названием «Знамя Победы» было согласовано с органами местного самоуправления. «Касаемо пожара, организаторы увидели стихийно возникший пожар, сделали все необходимые действия для устранения пожара и эвакуации людей с места мероприятия, — ответили в МГЕР изданию. — Оперативно была вызвана бригада МЧС, пожар был потушен, участники и организаторы не пострадали».

В тюменской МГЕР теперь говорят, что журналисты «переврали» слова «об использовании пиротехники».

«Организаторы мероприятия с места пожара убрали мешки с песком, ограждения и палатку. Но выжженая земля и вырытые окопы остались», — добавило издание.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.



**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».



***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.



****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.