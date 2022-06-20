Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 108

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют.

18:52 Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что обеспокоен возможным повышение налогов в РФ.

«Неопределенность с налоговыми ставками на 2023-2025 годы ухудшает условия для бизнеса», — цитирует Кудрина РИА Новости.

18:27 12% жителей Красноярского края, которые пострадали от масштабных майских пожаров и обратились за компенсациями, не получили их. Об этом сообщили в региональном заксобрании.

«Рассмотрено 174 дела на выдачу пострадавшим выплат, в 88% случаев принято положительное решение на общую сумму более 587 млн рублей. В 12% случаев отказано, среди основных причин — наличие другого жилья и неполный пакет документов», — говорится в сообщении парламента.

Ранее стало известно, что власти Ачинского и Уярского районов края начали отказывать в компенсациях погорельцам.

В начале мая в Красноярском крае огонь охватил 60 населенных пунктов. Огонь уничтожил 827 строений, в том числе 518 жилых домов, нежилые постройки, девять социальных учреждений, погибло 8 человек. Губернатор-единоросс Александр Усс утверждал, что основной причиной пожаров стали аварии на объектах электроснабжения из-за шквалистого ветра: перехлест проводов, падение деревьев, искрение.



17:58 Директор новосибирского частного «Новоколледжа» Сергей Чернышов подтвердил сведения Тайги.инфо о приглашении студентов-педагогов преподавать в Херсон и Запорожье, которые сейчас подконтрольны российским войскам.

«Несколько источников, которым я вполне доверяю, подтвердили, что такой набор действительно ведется, — написал Чернышов в фейсбуке****. — И что действительно таких добровольцев ищут не только в НГПУ, но и через другие сообщества и объединения учителей. Так что все актуально. Я вчера тоже было подумал, что такого быть ну никак не может, но нет, может. Если вы так гордитесь, что вы кого-то там спасаете от нацизма, и наконец даете право учить им русский язык и учиться по российским стандартам, то почему вы это стыдливо скрываете? Тем более, вас же поддерживают 70 процентов населения, они бы гордились учителями-добровольцами».

По сведениям редакции, педагогам обещали по 7 тыс. рублей в сутки за работу в августе—октябре. Чернышов сравнил это с российской программой «Земский учитель», по которой молодые учителя могут поехать работать в сельские школы.

«Кроме зарплаты, им полагается 1 млн единовременной выплаты, но они должны проработать 5 лет в этой сельской школе. Если поделить миллион на 5 лет, получится примерно 550 рублей в день за работу на селе, — отметил Чернышов. — Выводы делаем сами. И наконец, а что, в регионе все нормально с кадрами для образования? Нет, все совсем не нормально. Лёгкий гуглинг показывает, что прямо сейчас только в одном Новосибирском районе — 248 открытых вакансий учителей и педагогов допобразования. А это ещё один из самых благополучных районов в области».

Напомним, что после публикации Тайги.инфо о поиске преподавателей в Херсон и Запорожье в среди студентов НГПУ в студенческих чатах появились сообщения от представителей вуза, что информация о «командировке» уже «неактуальна»: «Информация с подработкой оказалась непроверенной, — также сказано в новом сообщении. — Прошу, кто информировал студентов, <…> [сказать], что она неактуальна».

В самом НГПУ изданию «Подъём» заявили, что у них работает Центр содействия трудоустройству выпускников и подобных вакансий не наблюдается: «У нас нет ни одного такого скриншота или ссылки на некий чат». При этом в качестве контакта в первом сообщении о «подработке» был указан телефон бывшего директора одной из вечерних школ Новосибирска (имя известно редакции, принадлежность номера удалось подтвердить через сервис GetContact). Сейчас он преподает в НГПУ.

17:49 Судья Советского райсуда Новосибирска Инна Никитина признала независимого депутата горсовета Светлану Каверзину виновной по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП («дискредитация» ВС РФ). Об этом сообщила коалиция «Новосибирск 2020».

«Поводом стал пост в ВК о росте смертности молодых людей в Новосибирске за последние три года. Судья отказала в проведении лингвистической экспертизы», — рассказали в объединении.

Каверзину оштрафовали на 30 тыс. рублей. Решение будет обжаловано в областном суде.

В мае судья Советского райсуда Юлия Кургуз арестовала Светлану Каверзину на семь суток. Ее обвинили в организации «несогласованного» «Бессмертного полка» (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). Ранее Светлана Каверзина получила предостережение от заместителя прокурора города Павла Акулова. В нем утверждалось, что она в своем телеграм-канале позвала всех на мероприятие 8 мая под названием «Бессмертный полк».

17:21 Сибирский федеральный университет (СФУ) в Красноярске сообщил о «масштабной DDoS атака на сайты ведущих университетов России".

«Наши ресурсы не стали исключением. IT-служба работает над восстановлением работоспособности», - говорится в сообщении вуза.

Также перестали открываться сайты Иркурского государственного университета (ИГУ), Иркутского госуниверситета путей сообщения и Бурятского госуниверситета. «Гроза» отмечает проблемы с сайтами новосибирского педуниверситета, СибГУ, ТГУ, ОмГУ и других.

20 июня в вузах начались приемные кампании абитуриентов.

17:18 Пассажиров авиарейса «Томск-Новосибирск» компании S7 отправили в путь на автобусе. Кроме того, шесть рейсов «КрасАвиа» из Томска были задержаны на период от двух часов до суток. В обоих случаях причины не уточняются. Прокуратура начала проверки.

Все подробности читайте тут и здесь.

16:16 Число магазинов группы компаний «Обувь России», основанной в Новосибирске, сократилось вдвое, до 353, говорится на сайте корпорации. На 31 декабря 2021 года в нее входили 759 торговых точек. Также снизилось число городов присутствия — с 308 до 141.

Группа компаний «Обувь России» создана в Новосибирской области, где находятся основные производственные мощности. По данным компании, ее выручка в 2021-м составила 8,57 млрд рублей. Магазины группы работают под брендами Westfalika, Rossita, Lisette, S-tep и другими.



В марте стало известно, что банк ВТБ решил подать в суд на банкротство ООО «ОР». «ОР» входит в OR Group (группа «Обувь России»). В самой группе утверждали, что продолжают обслуживать текущие долговые обязательства — проценты по открытым кредитным линиям и купонные доходы. Основными кредиторами являются ВТБ, Сбербанк и Промсвязьбанк.



В 2020 году «Обувь России», будучи одной из крупнейших новосибирских корпораций, перерегистрировалась в Москве. Возглавляет группу компаний Антон Титов. Ему же принадлежит 50% акций. Одним из акционеров назывался и олигарх Михаил Прохоров.



15:49 Случай в пригородной электричке Новосибирска. Фото от читателя.





14:36 До 100 тыс. банковских сотрудников могут потерять работу в России до конца 2022 года. Такую оценку приводит «КоммерсантЪ» со ссылкой на независимого аналитика Андрея Бархоту.

Статистика Центрального банка РФ показала, что в мае крупнейший банк страны Сбербанк ускорил закрытие допофисов. За месяц он избавился от 70 точек, тогда как все остальные банки России вместе — от 67 офисов.

«Всего за январь—май 2022 года Сбербанк закрыл 159 отделений, остальные игроки — 511. К началу июня общее количество всех отделений всех банков в РФ составило 25,2 тыс., из них 13,1 тыс.- Сбербанка», — пишет издание.

14:22 Руководителя новосибирского штаба «Молодой гвардии „Единой России“» назначили заместителем министра культуры «ЛНР». Он также работал в госучреждении областного правительства, которое тратило средства бюджета на «патриотическое воспитание».

Все подробности читайте здесь.

13:32 В Екатеринбурге начали продавать газировки Coca-Cola, Sprite и Fanta, выпущенные в Кыргызстане. Фотографии опубликовал сайт E1.

Ранее Coca-Cola Company объявила о прекращении продажи Coca-Cola и других напитков под брендами корпорации в России. Продажи остановят после того, как закончатся существующие запасы продукции. Coca-Cola Company заявила о приостановке бизнеса в России еще в марте.



У Coca-Cola HBC есть 10 заводов в России, в том числе в Новосибирске и Красноярске.

Фото e1.ru

13:20 Бывший госсекретарь РФ, один из ближайших соратников Бориса Ельцина Геннадий Бурбулис умер на 77 году жизни. Смерть была «неожиданной», сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь Бурбулиса Андрей Марков.

«Он не болел, прекрасно себя чувствовал и только что принял участие в работе в IX Глобальном бакинском форуме, на котором обсуждался вопрос „Угроза глобальному миропорядку“», — уточнил Марков.

Являлся ближайшим соратником Бориса Ельцина в начале его президентства, один из главных действующих лиц при подготовке Беловежского соглашения, оформившего распад СССР, и участник его подписания со стороны РСФСР.

Бурбилис — участник подписания Беловежского соглашения. Занимал посты государственного секретаря России, первого вице-премьера. В 1993–1999 годах был депутатом Госдумы, затем — вице-губернатором Новгородской области и сенатором. В 2007–2010 годах был советником спикера Совфеда РФ.

rzn.info

13:00 Госкорпорация «ДОМ.РФ» во главе с Виталием Мутко захотела сделать собственный холдинг по производству лифтов, который бы закрывал 40% потребностей России. Он может появиться на основе Щербинского лифтостроительного завода, Карачаравского механического завода (КМЗ) и омского «Сиблифта», сообщил Мутко агентству РИА Новости.

Щербинский лифтостроительный завод и так принадлежит «ДОМ.РФ», а КМЗ и «Сиблифт» проходят процедуру банкротства. «ДОМ.РФ» называется основным кредитором заводов.

В 2017 году Мутко, тогда еще возглавлявший Российский футбольный союз, оправдывал сломанный лифт и протекавшую крышу на новом стадионе «Санкт-Петербург» тем, что «что-то тестируется на арене».

12:00 Российские компании предложили расширить возможности экспорта угля по реке Амур. Это следует из предложений корпораций, отраженных в докладе Минэнерго РФ о реализации программы развития угольной промышленности до 2035 года, с которым ознакомился «Ъ».

Угольщики также попросили построить балкерный флот на условиях государственно-частного партнерства. «У РФ отсутствует свой балкерный флот, и экспортеры угля в случае введения каких-либо ограничений стран-судовладельцев попадают под угрозу невозможности вывоза своей продукции, — рассказала глава совета директоров АО «Колмар Груп» Анна Цивилёва. — Необходимо приобретение таких судов российскими судовладельцами или налаживание собственного производства балкеров».

Другие предложения по господдержке по-прежнему связаны с расширением Байкало-Амурской магистрали и пропускной способности железнодорожных дорог в Хабаровском крае для роста отгрузки в порту Ванино и сухопутных пограничных переходов в Китай.

11:58 В Новосибирской области наблюдается серьезный дефицит медицинских работников, рассказали аналитики рынка труда. Зарплатные предложения для них в среднем выросли за год лишь на 4%.

Все подробности читайте здесь.

11:17 «Уникальный квас» из Кузбасса так и не начали продавать.

В апреле 2022 года власти различного уровня и бюджетные учреждения в Кемерове опубликовали однотипные посты в социальных сетях о том, что в городе «будут выпускать квас, не имеющий аналогов в нашей стране».

«Все основные компоненты — нашего, российского производства. Солод, ягода — всё закупаем здесь, у нас весь цикл замкнут на Россию. Оборудование всё наше, вплоть до узловых элементов сделано в нашей стране. Недавно мы приобрели новое оборудование, которое позволит увеличить производство кваса с одной до пяти — семи тонн кваса в сутки. Уход зарубежных компаний с российского рынка будет нам только на руку. У нас есть натуральный продукт, который мы можем предложить потребителю», — цитировал горсовет Кемерова коммерческого директора ООО «Квас-Кузбасс» Николая Кириченко.

Но продукт так и не поступил на прилавки и в приложение «СберМегаМаркет» (там он указан под названием «Квас-Кузбасс Советский», но его нет в наличии).



ООО «Квас-Кузбасс» появилось только в июне 2020 года. Его выручка в 2020-м составила 4 тыс. рублей, в 2021-м — 33 тыс. При этом убыток по итогам прошлого года достиг 1,3 млн рублей. Фирма принадлежит Лилии Пак, но раньше среди ее учредителей были сам Николай Кириченко (один из учредителей кемеровского казачьего общества) и гендиректор АО «НИИ Горноспасательного дела» Сергей Кравченко.

11:00 Мессенджер Telegram объявил о запуске Premium-подписки. Все имеющиеся функции останутся бесплатными.



«Мы запускаем Telegram Premium — подписку, с которой вы сможете поддержать дальнейшее развитие Telegram и получить доступ к дополнительным функциям. Это позволит нам добавить все те ресурсоемкие функции, о которых просили пользователи, и сохранить бесплатный доступ к самому функциональному мессенджеру на планете», — говорится в сообщении компании.

Для подписчиков «практически все лимиты в приложении увеличиваются вдвое», а «все существующие функции <…> остаются бесплатными для всех». Среди премиальных функций: загрузка в приложение файлов объемом до 4 ГБ, максимальная скорость загрузки файлов, текстовая расшифровка голосовых сообщений, новые стикеры и реакции на сообщения, отключение рекламы в каналах и иконки приложения на выбор.

Главное на утро 20 июня

• Россия приостановила отгрузку казахстанской нефти из-за обнаружения в акватории порта Новороссийска 50 мин времен Второй мировой войны, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Они полагают, что как минимум до конца месяца отгрузки «Каспийского трубопроводного консорциума» (КТК) могут идти с перебоями.

Мощность нефтепровода КТК протяженностью 1,5 тыс. км составляет 67 млн тонн нефти в год. Это основной маршрут для транспортировки нефти из Казахстана на западные рынки - нефть из трубы отгружают на танкеры около Новороссийска. По словам министра энергетики Казахстана Болата Акчулакова, временная приостановка отгрузки нефти с двух из трех выносных причальных устройств (ВПУ) не скажется на экспорте нефти из страны. С 1 июня по 15 июля крупное каспийское месторождение Кашаган также находится на плановом ремонте, а для транспортировки сниженных объемов одного ВПУ достаточно, добавил он.

Приостановка отгрузки нефти произошла на следующий день после выступления президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на пленарном заседании питерского экономического форума, где он перед Владимиром Путиным назвал ДНР и ЛНР — «квазигосударствами», которые его страна не признает.

• Клиенты Microsoft в России столкнулись с проблемами при загрузке операционных систем Windows 10 и Windows 11. Для пользователей из РФ при попытке обновить систему сайт выдает ошибку «404», указывая, что файл или каталог не найдены.

При этом с проблемой столкнулись пользователи разных российских провайдеров, но через VPN файлы можно скачать.

Microsoft не делал официальных заявлений. Но еще раньше сообщал, что «значительно» сократит свою деятельность в России: «В результате изменения экономических перспектив и влияния на наш бизнес в России мы приняли решение о значительном сокращении масштабов нашей деятельности в России».

Решение затронет более 400 сотрудников. Компания пообещала, что будет выполнять существующие обязательства с российскими клиентами, но новые продажи будут приостановлены.

• Из Украины в Россию вывезли более 307 тыс. детей с конца февраля, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Всего же, как утверждает Мизинцев, в РФ увезли 1,9 млн жителей.

• Евросоюз должен облегчить процедуру принятия новых членов, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

«Для этого необходимо модернизировать структуры ЕС и процессы принятия решений. В будущем невозможно будет единогласно решить все, что принято решать единогласным голосованием сегодня», — сказал Шольц агентству DPA.

Ранее Украина и Молдова получили официальный статус кандидата в члены ЕС.

• Президент Молдовы Майя Санду подписала закон о запрете российских новостных программ

«Устанавливается понятие дезинформации, что предполагает гораздо более жесткие санкции. Если факт будет доказан, то компании лишат лицензии на семь лет», — уточнила глава молдавского Совета по телевидению и радио Лилиана Вицу.



В начале июня парламент Молдовы одобрил закон о запрете ретрансляции новостных, аналитических и военных программ из России.

*По версии Минюста РФ, является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.



**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.