Главные уголовные дела 2022 года в Сибири: репрессии, доносы, чистки

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Уходящий 2022 год в России был богат на новинки уголовного законодательства. Появилось несколько статей, запрещающих критику «спецоперации», спецслужбы стали активнее искать врагов, а доносы — повседневной практикой. Но продолжаются и привычные процессы — например, чистки в командах ушедшего губернатора и мэра из парламентской оппозиции.

В Иркутске расследуют пытки, в Омске ищут виноватых среди уже обвиненных, глава СК РФ Александр Бастрыкин берет Новосибирск под контроль. Обзор главных уголовных дел от Тайги.инфо.

Новосибирская область. Савельев и Бастрыкин против всех

Одними из самых громких дел конца года стало преследование влиятельных депутатов заксобрания от «Единой России» Ивана Сидоренко и Владимира Лаптева. Первый признал вину в мошенничестве из-за земельного участка, а второй не признал в получении взятки от другого единоросса из парламента Юрия Кошкина.

Силовики в 2022 году продолжили «чистки» и среди чиновников, близких к формально оппозиционному мэру Новосибирска Анатолию Локтю. В 2021 году отправили в колонию экс-главу комитета по рекламе Дмитрия Лобыню. В этом — под следствие попали сразу три близких к нему фигуры: «политический» вице-мэр Артем Скатов, отвечавший, в том числе, за избирательные кампании КПРФ, многолетний глава Центрального округа города Сергей Канунников и директор муниципального предприятия «Метро МиР» Александр Мысик.

Мысика задержали в ноябре по делу о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК). По версии следствия, предприятие, которое он возглавляет, использовало неподходящий речной песок при строительстве подъездов к новому ЛДС. Ледовую арену должны были построить к Молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году. Но чемпионат отменили, а сроки завершения объекта постоянно переносились.

Вице-мэра Артема Скатова обвиняют в клевете (ст. 128.1 УК) на депутата Госдумы Дмитрия Савельева («Единая Россия»). Дело возбудили из-за публикации в телеграм-канале «Государь» о депутатах горсовета, которых связывают с единороссом. Канал ведет политтехнолог и сын секретаря новосибирского горизбиркома Алексей Голомазов. Ранее он работал в проекте «Архитектура власти» другого политтехнолога Андрея Трошкина.

Вице-мэр не признает вину. Он находится под подпиской о невыезде и отстранен от должности. Следствие посчитало, что Скатов «имеет большое влияние и авторитет у жителей Новосибирска, а также имеет доступ к беспрепятственному освещению в СМИ процесса уголовного судопроизводства».

В КПРФ связывали преследование с интересами строительной группы компаний «Расцветай», с которой, в свою очередь, и ассоциируют Савельева. Партийная фракция в горсовете просила сибирского полпреда проверить депутата Госдумы после возбуждения дела.

Глава Центрального округа Новосибирска Сергей Канунников в конце года стал фигурантом дела о халатности (ч. 1 ст. 293 УК). Дело связано с демонтажом стелы в честь 45-летия победы в Великой Отечественной войне в районе ТРЦ «Роял Парк». Памятник планировали отреставрировать и поставить в другом месте, а освободившуюся территорию отдать под застройку.

Но вмешался глава СК РФ Бастрыкин, который, как отмечает НГС, в 2022 году проявлял повышенное внимание к Новосибирску. Ведомство возбудило дело по пункту «б» ч. 2 ст. 243.4 УК (уничтожение стел, увековечивающих память погибших при защите отечества). После этого конструкцию вернули на место, о чем и отчитался глава округа Сергей Канунников.

Жертвой внимания Бастрыкина стала и критик мэрии Локтя — независимый депутат горсовета Хельга Пирогова. На ее твит о погибших российских военных пожаловался первый вице-спикер заксобрания от «ЕР» Андрей Панфёров. Позже к доносу присоединились и коллеги Пироговой по горсовету из «Единой России» и ЛДПР, некоторых из них связывали со строительной компанией «Расцветай» и все тем же депутатом Госдумы Дмитрием Савельевым. Независимого политика задержали и составили протокол о «дискредитации» армии (ст. 20.3.3 КоАП). Но на следующий день глава СК Бастрыкин лично потребовал от новосибирских следователей возбудить дело о «фейках» (ст. 207.3 УК) в отношении беременной депутатки. Она успела покинуть Россию. В конце декабря Пирогова сообщила, что у нее родилась дочь.

Кузбасс. Независимый журналист и глава правительства

В Кемеровской области продолжается суд по первому в России делу о «военных фейках» против не уехавшего из России журналиста. Андрея Новашова обвиняют по ч. 1 ст. 207.3 УК, по которой можно получить до трех лет колонии.

Претензии силовиков вызвали репост текста журналистки Виктории Ивлевой о происходившем в Мариуполе в первые дни «спецоперации» и авторский пост Новашова. Журналист не признает вину, защита заявляет, что уголовное дело — месть за его профессиональную деятельность.

На последнем заседании, по сведениям Тайги.инфо, судья отклонила ходатайство защиты о возвращении дела на доследование, но приобщила к делу скриншоты из «ВКонтакте», которые свидетельствуют, что свидетели обвинения оказались в этой соцсети в друзьях у сотрудника центра «Э» Глеба Шевцова, по рапорту которого и было возбуждено дело.

Под уголовное дело в 2022 году попал и глава правительства Кузбасса Вячеслав Телегин, ушедший в отставку в августе. Спустя три с небольшим месяца его задержали по подозрению в мошенничестве (ст. 159 УК).



По данным ТАСС, дело состоит из 30 эпизодов и касается работы Телегина на посту главы Ленинск-Кузнецкого в 2015—2018 годах. Следствие считает, что чиновник похитил около 73 млн рублей при заключении госконтрактов на благоустройство территорий строящихся домов и расселение аварийного жилья. Господрядчик вывел на счета аффилированных с Телегиным предпринимателей и родственников более 1 млрд рублей.

До Кузбасса докатилась и борьба с диверсантами. Так еще в мае ФСБ отчиталась о задержании «сторонника украинских нацистов» по делу о диверсии из-за повреждения опор ЛЭП.

Красноярский край, Хакасия и Тува. Сын губернатора хочет домой

В октябре в Италии по запросу США задержали Артема Усса — сына губернатора Красноярского края Александра Усса. Мужчину вместе с четырьмя россиянами и двумя гражданами Венесуэлы подозревают в отмывании денег и обходе санкций. Итальянский суд решает, экстрадировать ли Усса в США.

Интересно, что после задержания сына губернатора объявили в розыск в России по подозрению в отмывании денег (ч. 4 ст. 174 УК). Это могло быть сделано, чтобы добиться выдачи Усса России, а не США.

Сейчас подозреваемый находится под домашним арестом. Глава Красноярского края заявил, что дело «имеет политический окрас».

«Это недоразумение на самом деле будет решено, поскольку я уверен, что мой сын ни в чем не виноват», — сказал губернатор.

В соседней Хакасии с апреля в СИЗО сидит главный редактор журнала «Новый фокус» Михаил Афанасьев. Его обвиняют в «фейках» об армии из-за статьи о сотрудниках Росгвардии, которые отказались продолжать участие в «спецоперации». В ноябре Абаканский городской суд отказался рассматривать дело и вернул его прокурору. Верховный суд Хакасии указал, что следствие не установило место и время публикации текста.

В Туве развернулось одно из самых необычных коррупционных дел. В мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК) обвинили замглавы Тес-Хемского района республики. По версии следствия, чиновник убедил жителей, что нужно отдавать ему по 10% от суммы субсидий, которые они получают по госпрограмме «Обеспечение жителей Республики Тыва доступным и комфортным жильем на 2014−2020 годы».

Алтайский край и Алтай. По «фейку» на регион

На два Алтая — два уголовных дела против журналистов по новому цензурному законодательству, введенному после начала «спецоперации». Барнаульскую журналистку Марию Пономаренко обвиняют по пункту «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (распространении «фейков» про российскую армию по мотивам политической ненависти). Поводом стал пост о драмтеатре в Мариуполе. Журналистку перевели из СИЗО под домашний арест, ей грозит до 10 лет колонии.

По такой же статье в Республике Алтай сидит под стражей владелец независимой газеты «Листок» Сергей Михайлов. Его обвиняют в публикации статей о «спецоперации», которые не соответствуют позиции Минобороны. Уголовное дело возбудили после того, как на газету пообещал донести сенатор Владимир Полетаев. Редакцию «Листка» несколько раз оштрафовали по административным протоколам о «дискредитации» армии (ст. 20.3.3 КоАП) и призывам к санкциям (ст. 20.3.4 КоАП).

В ноябре суд отправил в колонию экс-главу республиканского минздрава Сергея Коваленко и его помощника Рустама Туюнчекова. Чиновникам вменили получение взятки, совершенное организованной группой, в крупном и особо крупном размерах (п. «а», «в» ч. 5 и по ч. 6 ст. 290 УК РФ). Министр и его помощник получали деньги от бизнесменов за покровительство при заключении госконтрактов. Суд назначил им по 10 лет реального срока.

Томская область. Жвачкин ушел — за ними пришли

Спустя 10 лет на посту ушел в отставку губернатор Томской области Сергей Жвачкин. После этого под уголовные дела попали высокопоставленные сотрудники его администрации.

В июле, спустя всего три месяца после отставки, задержали бывшего замгубернатора Томской области и экс-сенатора Юрия Гурдина. Его подозревают в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК), речь идет о 70 млн рублей, которые он как вице-губернатор выделил фонду «ТомскИнвестСервис» по нацпроекту.

В 2001—2002 годах Гурдин был сенатором, а с 2012 работал в областной администрации. Он ушел с госслужбы вместе с многолетним главой региона Сергеем Жвачкиным только в 2022 году.

Под уголовное дело попал и другой заместитель Жвачкина Евгений Паршуто. Его подозревают в руководстве злоупотреблением полномочиями (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 285 УК). По версии следствия, Паршуто дал указание не реагировать на выявленные нарушения при строительстве школы в селе Корнилово.

Фигурантом дела стал и управляющий делами Жвачкина Анатолий Иванов, который, впрочем, остался работать при новом губернаторе Владимире Мазуре. Чиновника обвинили по ч. 2 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями). Силовики считают, что Иванов выделял принадлежащий облправительству вертолет для личных полетов «руководителя одной из организаций». Сначала управделами поместили под домашний арест, но позже отпустили под запрет определенных действий, и он вернулся на работу в администрацию.

Омская область. Все рушится

В августе на улице 20-го Партсъезда в Омске обрушилась часть жилого дома. Этот момент попал на видео — обрушение произошло, когда жители обсуждали во дворе его аварийное состояние.

СК возбудил дела по ст. 293 УК (халатность) и ст. 315 УК (неисполнение решения суда) и провел обыски в областном фонде капремонта и мэрии Омска. Однако только в ноябре стало известно о первой обвиняемой в связи с обрушением дома. Ей стала экс-директор фонда капремонта и бывшая замминистра по энергетике и ЖКХ Марина Степанова, которую на тот момент уже судили за взятку и коммерческий подкуп. Ей предъявили обвинение ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Также в 2022 году в Омске вынесли приговор по делу об обрушении казармы ВДВ, произошедшем семь лет назад. Тогда погибли 24 десантника.

На скамье подсудимых оказались 11 человек: экс-начальник центра ВДВ, ответственные за хозяйственные дела в Минобороны, сотрудники Спецстроя и руководители фирм-подрядчиков. Их обвиняли в в нарушении правил безопасности при строительных работах, повлекших смерть более двух лиц (ч. 3 ст. 216 УК), превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. ст. 286 УК), злоупотреблении полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ст. 285 УК), мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 2 ст. 201 УК) и получении взяток (ч. 5 ст. 290 УК).

Фигурантов приговорили к срокам от 5 лет условно до 10 лет колонии строгого режима. Почти половину отпустили в зале суда, в том числе потому что истекли сроки давности.

Есть в Омской области и дело по введенной после начала «спецоперации» статье о «фейках» (ст. 207.3 УК). По ней преследуют депутата горсовета Омска Дмитрия Петренко, ранее состоявшего в КПРФ. Поводом стал пост о Мариуполе.

Сначала политика обвинили по первой части статьи, предусматривающей до трех лет колонии. Но позже СК решил, что Петренко написал пост с «использованием служебного положения» и «по мотивам политической ненависти». Депутату ужесточили обвинение до пунктов «а» и «д» ч. 2 ст. 207.3 УК, а это уже до 10 лет колонии.

После этого в суде заявили, что «подсудимый скрылся». Государственное агентство ТАСС написало, что Петренко объявили в розыск.

Под конец года в Омской области вынесли примечательный приговор армейскому капитану Александру Козину. Его обвиняли по ч. 4 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с применением пыток), введенной в июле 2022 года после публикации архива ФСИН проектом «Гулагу.нет». Капитан избил солдата из-за незнания предназначения каски. Статья предполагает до 10 лет свободы, но Омский гарнизонный суд назначил военному только 100 тыс. рублей штрафа.

Забайкалье и Бурятия. Военные крадут у военных

Большим числом дел против военных в 2022 году отметился Забайкальский край, где расположено большое количество воинских частей. Так рядового осудили за издевательства над сослуживцами, сержанта — за избиение подчиненного деревянным автоматом, а полковника и майора — за махинации с топливом. Еще один полковник забирал премии у подчиненных.

Многие уголовные дела связаны со «спецоперацией»: так вернувшегося оттуда военного избили и ограбили на кладбище. Интересно, что в суде его назвали участником «спецоперации», а в полиции — солдатом-срочником.

В Бурятии же военный, участвовавший в «спецоперации», украл деньги у своего сослуживца. Похищенное потерпевший получил как раз за участие в боевых действиях в Украине.

Известно также о деле за «фейки» про российскую армию (ч. 2 ст. 207.3 УК) против бурятской независимой журналистки Евгении Балтатаровой*. Ее дважды задерживали в Казахстане по запросу России, но оба раза отпустили.

Иркутская область. Союз оперов и разработчиков

В Приангарье дошли до суда самые массовые в России дела о пытках заключенных. Среди обвиняемых — «разработчики» из иркутского СИЗО-1, которые, по версии следствия, заставляли осужденных признаться в организации «бунта» в ИК-15. Под следствием также оказались оперативники колонии.

Параллельно расследуют уголовные дела о превышении полномочий в самой ИК-15 и СИЗО-6, куда тоже отправляли заключенных после «бунта». Глава регионального СК объяснял такое большое количество дел о пытках «менталитетом сотрудников» исправительных учреждений. Подробнее о пыточной системе в иркутском УФСИН читайте в спецпроекте Тайги.инфо.



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